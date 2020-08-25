Осенний маникюр 2020: пять идей модного дизайна

Красивый и стильный маникюр является не только признаком ухоженности и аккуратности, но и чувства вкуса. Чтобы оставаться в тренде, представляем вам подборку самых модных вариантов маникюра на осень, которые подчеркнут любой ваш образ. Оригинальными идеями поделилось издание Marieclaire.

Разный дизайн

В этом сезоне можно смело экспериментировать. Если вам нравятся несколько дизайнов маникюра, тогда стоит их использовать. Такой вариант подойдет модницам, которые не могут определиться со цветом или рисунком. И в целом, такая идея смотрится стильно и оригинально.





Минималистичная геометрия

Любительницам минимализма точно подойдет такой тренд. Маникюр с геометрией выглядит очень эффектно, поэтому становится все более популярным.





Современный френч

Если классический френч вам надоел, тогда можно его немножко обновить. Откажитесь от белого цвета и поэкспериментируйте с другими оттенками. Такой френч смотрится оригинально и необычно.





Лунный маникюр

Еще один вариант маникюра, который не выходит из моды, потому что имеет бесконечные способы реализации. Такой дизайн ногтей именуют, как "голливудский маникюр" или же "перевернутый френч".





Пастельный мрамор

"Мраморные" ногти в пастельном оттенке продолжают занимать лидирующие позиции в списке нейл-трендов. А все потому, что такой узор является символом шика.





Ранее издание "Комментарии" рассказывало об нестандартных идеях для французского маникюра.

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