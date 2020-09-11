Louis Vuitton выпустил аксессуар-защиту от COVID-19

Пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы деятельности, в том числе и в модную индустрию. Дизайнеры со всего мира представляют новинки, которые покоряют не только своей необычной формой или фасоном, но и защитными свойствами. Недавно всемирно известный французский бренд Louis Vuitton представил свой оригинальный аксессуар, передает издание 23-59.

Французские дизайнеры ранее радовали своих покупателей красивыми украшениями для наушников и пляжными аксессуарами, а теперь они представляют более необходимую вещь - защитные щиты от коронавируса и солнечных лучей.

Luxury-версия защитной маски от Louis Vuitton выглядит как козырек, украшенный золотыми заклепками с обеих сторон и монограммой бренда. Также LV Shield Visor имеет функции защиты от солнечных лучей и когда на него падает солнце, прозрачный защитный экран темнеет. Кроме того, его можно носить и как стильную кепку, просто перевернув другой стороной.

В продажу новинка поступит 30 октября по цене 968 долларов (27 тысяч гривен).





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