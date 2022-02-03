Зарплата женщины влияет на имитацию оргазма: шокирующее исследование

Если представительницы прекрасного пола зарабатывают больше денег, чем их партнеры, они чаще всего имитируют оргазм. К такому неожиданному выводу пришли ученые из Университета Флориды. Логично предположить, что если женщина финансово зависит от мужа, она будет пытаться удержать его рядом с собой всеми способами, включая и интимные. И для этого станет чаще имитировать оргазм, чтобы доставить своему другу удовольствие, пишет Medikforum. Мужчины очень болезненно воспринимают ситуацию, при которой их партнерши не достигают оргазма, считая это своим упущением и даже косвенным доказательством мужской несостоятельности. Но исследователи из Флориды пришли к совершенно противоположному выводу.

Отношения (фото из открытых источников)

Они обнаружили, что если женщины зарабатывают больше денег, чем их мужчины, такие представительницы прекрасного пола вдвое чаще имитируют оргазм. Оказывается, если у мужчин проблемы с заработками, то они и так поражены, поскольку по существующим гендерным стереотипам именно мужчина должен быть соискателем. И если таковой кавалер к тому же не способен удовлетворить свою даму в постели, то он может погрузиться в глубочайшую депрессию. Именно для того чтобы пощадить хрупкое мужское самолюбие, обеспечены дамы и решаются на имитацию оргазма. По сути это проявление женской доброты и сострадания.

Однако, как отмечают авторы исследования, такое стремление сохранить чувство маскулинности своего партнера может обойтись дорого. Гораздо важнее добиться с помощью честного диалога подлинного удовольствия от секса, а не его имитации. По статистике каждая пятая женщина имитирует оргазм, как показало исследование в 2020 году. При этом и мужчины, и женщины решаются на подобную имитацию в среднем четыре раза в месяц.

Напомним, ну что же мы делали без ученых? Вот они решили узнать, чей оргазм лучше — мужской или женский? Несомненно, любой, кто достигал оргазма, скажет, что вряд ли природа смогла придумать что-то еще более впечатляюще. Но ученые приводят сухие факты.

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