logo
Русский Українська

BTC/USD

48180.14

ETH/USD

3626.10

LTC/USD

190.42

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг секс Женщины против Мужчин: чей оргазм лучше и ярче
commentss НОВОСТИ Все новости

Женщины против Мужчин: чей оргазм лучше и ярче

Авторы научно-популяризаторского блога ASAPScience на YouTube собрали данные последних научных исследований в области физиологии и сексологии

сегодня, 04:55
Автор:

Ольга Чародий

Ну что же мы делали без ученых? Вот они решили узнать, чей оргазм лучше — мужской или женский? Несомненно, любой, кто достигал оргазма, скажет, что вряд ли природа смогла придумать что-то еще более впечатляюще. Но ученые приводят сухие факты.

Женщины против Мужчин: чей оргазм лучше и ярче

Отношения (фото из открытых источников)

Авторы научно-популяризаторского блога ASAPScience на YouTube собрали данные последних научных исследований в области физиологии и сексологии. Также они вооружились статистическим данным о частоте, глубину, интенсивность и другие технические характеристики такого важного процесса как оргазм.

В этом планы уверенно лидируют женщины. Их оргазм длится около 20 секунд, зато мужской — от 3 до 10 секунд.

А вот здесь больше повезло мужчинам. Для них секс заканчивается оргазмом в 95% случаев, а у женщин — в 69%. Но при этом мужчинам после одного оргазма необходимый период восстановления (рефрактерный период). У женщин же есть способность (супер способностей, мы бы даже сказали) к многократному оргазму.

Это либо состояние, когда несколько оргазмов следуют друг за другом практически непрерывно, с интервалами в одну-две минуты или даже несколько секунд, причем без дополнительных усилий с твоей стороны, или серия последовательных оргазмов в течение нескольких минут, но уже как результат дополнительной стимуляции.

Американское сообщество здравоохранения пришла к выводу, что если взять количество парных оргазмов в гетеросексуальной паре 1, то в гомосексуальной паре мужчины испытывают столько же оргазмов, а вот женщины в лесбийской паре — на 10% больше. Это может быть связано с длительностью секса. В гетеросексуальной пары продолжительность полового акта в среднем составляет 15-30 минут, а в лесбийской — 35-40 минут.

При этом механика образования оргазма у мужчин и женщин одна и та же: от половых органов к мозгу отправляются нервные импульсы.

Напомним, в Италии, в населенном пункте Прато 40-летнему служителю местной церкви Франческо Спаньези полицейские предъявили обвинение в распространении наркотиков.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5ioQ8a7o3Mo&ab_channel=AsapSCIENCE
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ