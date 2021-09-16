Женщины против Мужчин: чей оргазм лучше и ярче

Ну что же мы делали без ученых? Вот они решили узнать, чей оргазм лучше — мужской или женский? Несомненно, любой, кто достигал оргазма, скажет, что вряд ли природа смогла придумать что-то еще более впечатляюще. Но ученые приводят сухие факты.

Отношения (фото из открытых источников)

Авторы научно-популяризаторского блога ASAPScience на YouTube собрали данные последних научных исследований в области физиологии и сексологии. Также они вооружились статистическим данным о частоте, глубину, интенсивность и другие технические характеристики такого важного процесса как оргазм.

В этом планы уверенно лидируют женщины. Их оргазм длится около 20 секунд, зато мужской — от 3 до 10 секунд.

А вот здесь больше повезло мужчинам. Для них секс заканчивается оргазмом в 95% случаев, а у женщин — в 69%. Но при этом мужчинам после одного оргазма необходимый период восстановления (рефрактерный период). У женщин же есть способность (супер способностей, мы бы даже сказали) к многократному оргазму.

Это либо состояние, когда несколько оргазмов следуют друг за другом практически непрерывно, с интервалами в одну-две минуты или даже несколько секунд, причем без дополнительных усилий с твоей стороны, или серия последовательных оргазмов в течение нескольких минут, но уже как результат дополнительной стимуляции.

Американское сообщество здравоохранения пришла к выводу, что если взять количество парных оргазмов в гетеросексуальной паре 1, то в гомосексуальной паре мужчины испытывают столько же оргазмов, а вот женщины в лесбийской паре — на 10% больше. Это может быть связано с длительностью секса. В гетеросексуальной пары продолжительность полового акта в среднем составляет 15-30 минут, а в лесбийской — 35-40 минут.

При этом механика образования оргазма у мужчин и женщин одна и та же: от половых органов к мозгу отправляются нервные импульсы.

Напомним, в Италии, в населенном пункте Прато 40-летнему служителю местной церкви Франческо Спаньези полицейские предъявили обвинение в распространении наркотиков.

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