logo

BTC/USD

37905.07

ETH/USD

2821.14

LTC/USD

112.26

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг секс За сутки побил все рекорды: новый сериал Netflix возглавил рейтинги просмотров по всему миру
commentss НОВОСТИ Все новости

За сутки побил все рекорды: новый сериал Netflix возглавил рейтинги просмотров по всему миру

Сериал "Все мы мертвые" стал популярнее "Игры в кальмара"

сегодня, 17:04
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:








"Все мы мертвы" – новый южнокорейский сериал Netflix, который стал доступным для просмотра с 28 января 2022 года. За один день сериал возглавил топ-10 сериалов с наибольшим количеством просмотров. Об этом сообщает FlixPatrol.

За сутки побил все рекорды: новый сериал Netflix возглавил рейтинги просмотров по всему миру

Сериал "Все мы мертвы" - фото из открытых источников

Сериал возглавляет рейтинги в 25 странах мира, а также получил первое место в глобальном чарте Netflix. Новый сериал доминирует в топах 46 разных стран мира.

Если сравнивать с мегапопулярным сериалом "Игра в кальмара", то ему понадобилась в прошлом году почти неделя, чтобы получить первое место на Netflix. Сериал "Все мы мертвые" одержал победу на стриминговой платформе за один день.

По сюжету сериала, в школе, где учатся подростки, начинается зомби-апокалипсис. Компания школьников застряла в кампусе и пытается сделать все возможное, чтобы не превратиться в зомби.

Как сообщали ранее "Комментарии", потоковая медиа-компания Netflix заявила, что повышает цены в Соединенных Штатах и Канаде. В Соединенных Штатах цена подписки выросла с 1,50 до 15,49 долларов. В Канаде цена на стандартный план Netflix также выросла с 1,50 долл. США до 16,49 канадских долларов. Премиальная подписка выросла с 2 долларов до 20,99 канадских долларов.

Акции Netflix выросли примерно на 2% после новшества. Повышение цен произошло за неделю до того, как стриминговая компания должна объявить свои доходы за четвертый квартал. Но причина этого шага компании достаточно проста: она тратит миллиарды долларов на контент, и поскольку потоковая передача становится все более неотъемлемой частью развлекательного ландшафта, рост таких компаний, как Netflix, замедляется, а привлечение новых подписчиков становится труднее.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://flixpatrol.com/top10/netflix/world/today/full/#netflix-2
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!