За сутки побил все рекорды: новый сериал Netflix возглавил рейтинги просмотров по всему миру



















"Все мы мертвы" – новый южнокорейский сериал Netflix, который стал доступным для просмотра с 28 января 2022 года. За один день сериал возглавил топ-10 сериалов с наибольшим количеством просмотров. Об этом сообщает FlixPatrol.

Сериал "Все мы мертвы" - фото из открытых источников

Сериал возглавляет рейтинги в 25 странах мира, а также получил первое место в глобальном чарте Netflix. Новый сериал доминирует в топах 46 разных стран мира.

Если сравнивать с мегапопулярным сериалом "Игра в кальмара", то ему понадобилась в прошлом году почти неделя, чтобы получить первое место на Netflix. Сериал "Все мы мертвые" одержал победу на стриминговой платформе за один день.

По сюжету сериала, в школе, где учатся подростки, начинается зомби-апокалипсис. Компания школьников застряла в кампусе и пытается сделать все возможное, чтобы не превратиться в зомби.

Как сообщали ранее "Комментарии", потоковая медиа-компания Netflix заявила, что повышает цены в Соединенных Штатах и Канаде. В Соединенных Штатах цена подписки выросла с 1,50 до 15,49 долларов. В Канаде цена на стандартный план Netflix также выросла с 1,50 долл. США до 16,49 канадских долларов. Премиальная подписка выросла с 2 долларов до 20,99 канадских долларов.

Акции Netflix выросли примерно на 2% после новшества. Повышение цен произошло за неделю до того, как стриминговая компания должна объявить свои доходы за четвертый квартал. Но причина этого шага компании достаточно проста: она тратит миллиарды долларов на контент, и поскольку потоковая передача становится все более неотъемлемой частью развлекательного ландшафта, рост таких компаний, как Netflix, замедляется, а привлечение новых подписчиков становится труднее.

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