Во Львове несовершеннолетнего оштрафовали за секс с 18-летней девушкой на троллейбусной остановке

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Франковский районный суд Львова.



Судебное заседание. Фото из открытых источников

Событие произошло в феврале, в текущем году, поздно вечером. Как отмечают в постановлении суда, своими действиями молодая пара нарушила общественный порядок.

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"Рассмотрено дело о привлечении к административной ответственности второго из правонарушителей, которые 25.02.23 на остановке общественного транспорта вступили в половое сношение и возбудили общественный порядок", — говорится в постановлении суда.

Как отмечают дальше, — парень ни разу не явился на заседание. Однако это не помешало признать его виновным в "мелком хулиганстве" и оштрафовать на 51 грн. 18-летняя львовянка, занявшаяся с ним сексом, ранее получила устное предупреждение о хулиганстве. Во время интима, пару застукали патрульные. Итак, в суде учли предоставленные полицейскими видеодоказательства с места происшествия. Кроме штрафа, парень должен уплатить и 537 грн судебного сбора. В то же время, постановление может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде.

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