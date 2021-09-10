В небе над Великобританией заметили огненный шар: как он выглядел (ВИДЕО)



















Над побережьем Великобритании пролетел метеор. Об этом сообщает издание Space.com.

Метеор. Фото: скриншот из видео.

В это воскресенье, 5 сентября на камеру был запечатлен метеор, освещающий ночное небо над южным побережьем Великобритании. На видео зрители могут увидеть яркий объект, похожий на огненный шар, летящий по небу над паромным терминалом Red Funnel в Саутгемптоне.

Для справки: метеором называют явление при сгорании в атмосфере планеты метеорных тел, например осколков комет или астероидов. Данное явление бывает разной степени интенсивности. Слабые метеоры называются падающими звёздами, а сильные — болидами.

Видео: YouTube-канал Solent Ships.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что астрономы сфотографировали галактики, которые находятся на расстоянии миллиардов световых лет от нашей планеты. Сделать снимки им удалось с помощью телескопа под названием Hubble. Ученые рассказали, что большая масса данных объектов искажает и увеличивает свет от них. Это позволяет оборудованию увидеть их на таком большом расстоянии.

Также "Комментарии" информировали о том, что шестиколёсный робот американского ведомства NASA добыл свой уже второй образец марсианской породы. Ровер просверлил отверстие в камне, который получил имя Rochette. Отмечается, что ранее Perseverance уже совершал попытки добычи керна красной планеты, однако они не увенчались успехом из-за того, что слишком мягкая порода рассыпалась на куски под действием его ударного сверла. Новый образец был запечатан в титановой трубке и спрятан в корпусе робота.

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