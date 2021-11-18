В британском университете открыли курс для секс-работников

Даремский университет открыл курс для студентов, причастных к секс-индустрии. В заведении сообщили, что организовали занятия по просьбе небольшого количества заинтересованных учащихся. Министр дополнительного образования Мишель Донелан обвинила университет в легитимизации опасной индустрии, процветающей благодаря эксплуатации женщин. Ректорат, в свою очередь, ответил, что лекции по секс-работам позволят слушателям обезопасить себя от рисков индустрии, пишет BBC.

Отношения (фото из открытых источников)

"Мы категорически не поощряем секс-бизнес, но мы стремимся поддерживать наших студентов", – заявил представитель вуза.



По его словам, задачи и содержание курса неправильно истолкованы. В действительности университет хочет показать, что социальная стигма не помешает молодежи из уязвимых групп получить поддержку.

Напомним, каждый год американский журнал People выбирает среди знаменитостей самого сексуального мужчину. В 2021 году титул получит звезда киновселенной Marvel, 40-летний актер Крис Эванс. Об этом сообщает издание Page Six. Официально обладателя титула представят на следующей неделе, опубликовав его фотографию на новой обложке. Но инсайдеры уверены, что им станет "Капитан Америка". Он должен был стать самым сексуальным мужчиной 2020 года, но угодил в скандал из-за того, что случайно засветил в социальной сети свою интимную фотографию. Тогда организаторы решили отдать звание другому мужчину — Майклу Бакари Джордану, который сыграла в "Черной пантере" и "Фантастической четверке". К слову, Крис Эванс начал карьерный путь с телевизионного сериала "Противоположный пол" и, вдобавок к работе в супергеройских фильмах, появлялся в таких картинах, как "Недетское кино" (2001), "Пекло" (2007), "Одаренная" (2017) и "Достать ножи" (2019).











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