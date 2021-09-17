Ученые рассказали, как БДСМ-практики влияют на человека

Команда психиатров из Антверпена университета (Бельгия) подтвердила, что участие в БДСМ-практиках повышает болевой порог человека. Результатами своего исследования ученые поделились в научной работе.



Девушка (фото из открытых источников)





Ученые провели исследование, чтобы выяснить, насколько по-разному чувствуют и относятся к боли те, кто практикует и не практикует БДСМ. В эксперименте приняли участие 24 обычные пары и 34 пары, состоящие из сабмисива и доминанта. Результаты опубликовали в Journal of Sexual Medicine.





Участников БДСМ-сообщества принято разделять на ведомого партнера (нижний, ботом, сабмисив) и доминанта (его также называют действующей стороной, верхним, топом). Первый в ходе БДСМ-практики подчиняется другому.





Специально для эксперимента психиатры организовали вечеринку, на которой гости участвовали в БДСМ-игре. Во время этой игры исследователи провели тесты, проверяющие болевой порог: есть волонтерам постепенно причиняли боль, а те должны были сказать, когда это чувство становилось невыносимым. Тесты проводились в игру, сразу после и через 15-20 минут после нее. До этого все участники заполнили анкеты о состоянии здоровья.





Как оказалось, сабмисивы и доминанты переносят боль лучше, чем люди, которые не практикуют БДСМ. Также "верхние" и "нижние" оказались менее подверженными Катастрофизация боли.

Исследователи считают, что причин, почему сабмисивы и доминанты лучше справляются с болью, может быть несколько:





Во-первых, они банально привыкают к боли. Во-вторых, во время игры в них увеличивается уровень эндоканабиноиды, связанных с повышением болевого порога. В-третьих, болеутоляющее действие могло оказать сексуальное возбуждение, как появляется во время игры. В-четвертых, боль, которая чувствуем во время игры, — добровольно. Стороны заранее договариваются о силе ударов, тоже повышает болевой порог.





Напомним, в Италии, в населенном пункте Прато 40-летнему служителю местной церкви Франческо Спаньези полицейские предъявили обвинение в распространении наркотиков. Об этом сообщает издание La Nazione.





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