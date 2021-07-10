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Ученые объяснили, почему мужчины посылают женщинам фотографии своих гениталий

Мода на рассылку фотографий собственного пениса пришла к нам из Запада

сегодня, 02:19
Автор:

Ольга Чародий

Нет ничего удивительного в том, что влюбленные обмениваются интимными фотографиями. Но что же делать с теми мужчинами, которые — часто без предупреждения — засыпают девушек фотографиями своих гениталий? Понять и простить, ведь причина достаточно уважительная.

Ученые объяснили, почему мужчины посылают женщинам фотографии своих гениталий

Отправка своих фотографий (фото из открытых источников)

Мода на рассылку фотографий собственного пениса пришла к нам из Запада. Там проблема отправки и получения фотографий пениса обсуждается, если пока не на законодательном уровне, то на журналистском — точно. GQ рассказал, почему мужчины не могут сдерживать себя, посылая фотографии такого характера.

Опрос, проведенный сайтом знакомств Match.com среди тысяч пользовательниц, показал, что 53% женщин хотя бы раз получали фото незнакомого члена незнакомого мужчины. Что интересно, 47% действительно присылали такие фото без предупреждения и просьбы.

Так почему же мужчины продолжают рассылать фотографии своего члена? Теперь у нас есть научный ответ. Психолог, доктор Джастин Лимиллер считает, что мужчины неправильно интерпретируют реакцию женщин на такого рода фотографии. Они убеждены, что искренне радуют женщину такой интимной панорамой. Эм, это не совсем так ...

В общем, договоримся: вы будете отправлять девушке фото своего члена только в том случае, если она сама об этом попросит. А если хотите поразить незнакомку, используйте милое фото котенка. Так у вас высокие шансы на знакомство.

Напомним, эффектная американская певица и дизайнер Рианна решила поддержать ЛГБТ-сообщество пикантными снимками. Звезда опубликовала серию фото в нижнем белье собственного бренда Savage x Fenty. Так, 33-летняя Рианна позировала на кровати в черной футболке, полупрозрачных трусиках с радужным принтом и чулках с радужной резинкой. Образ дополнили многочисленные бусы и браслеты.



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Источник: https://www.gq.com.au/gq-women/dating/science-says-this-is-the-real-reason-men-send-dick-pics/news-story/a318fd1fe3eeea305c1d8247840b3964
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