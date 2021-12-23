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Ученые обнаружили в мозгу женщины область, реагирующую на стимуляцию клитора

Пока ученые затрудняются сказать, приводит ли насыщенная интимная жизнь к увеличению площади или наоборот

сегодня, 02:30
Автор:

Ольга Чародий
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Сомато-сенсорная кора мозга получает и обрабатывает информацию о чувствительности всех частей тела. Каждой из них отвечает отдельная область. И, как вы уже поняли, ученым удалось обнаружить ту, которая реагирует на стимуляцию клитора. У мужчин за реакцию на генитальную стимуляцию отвечает расположенная рядом с участком, собирающим данные о бедрах. У женщин тоже, только точная локализация зоны отличается у разных девушек. Варьируется и ее толщина: чем чаще секс – тем она больше, пишет ScienceAlert. Пока ученые затрудняются сказать, приводит ли насыщенная интимная жизнь к увеличению площади или наоборот. Также неясно, связан ли больший размер зоны, отвечающей за гениталии, с более высокой чувствительностью к прикосновениям.

Ученые обнаружили в мозгу женщины область, реагирующую на стимуляцию клитора

Сексуальные фантазии (фото из открытых источников)

Ученые считают, что их открытие поможет в терапии жертв сексуального насилия и женщин с сексуальными расстройствами. До этого ученым было невозможно найти область, реагирующую на стимуляцию клитора. Все из-за погрешностей исследований. Во время самостоятельной сессии или с участием партнера женщины возбуждались и это мешало. Также волонтеры затрагивали не только гениталий, но и другие части тела, поэтому результаты были размыты. В результате некоторые ученые предполагали, что искомая в сомато-сенсорной коре зона вообще расположена рядом с пятой областью.

В новом исследовании с участием 20 женщин немецкие ученые использовали специальное устройство направленной стимуляции. Его малые мощности вызвали реакцию без возбуждения и показали активированную зону мозга во время сканирования ФМРТ. Поскольку выборка была очень мала, ученым нужно будет провести еще ряд исследований. Только после этого они смогут использовать свои наблюдения для того, чтобы преодолеть проблемы, связанные с сексуальной жизнью некоторых женщин.

Напомним, очередную революцию в мире социальных сетей для своих пользователей готовит компания Meta (раньше Facebook). На днях здесь начали тестировать виртуальную платформу под названием Horizon Worlds. Она дает возможность пользователям Facebook погрузиться в виртуальный мир и общаться там одновременно с 20 людьми. Однако, одна из тестировщиц заявила о том, что стала жертвой сексуальных домогательств. Об этом пишет издание MIT Technology Review. 


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Источник: https://www.sciencealert.com/science-has-located-the-brain-region-that-responds-to-the-clitoris
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