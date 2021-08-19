Ученые назвали позицию, которая позволяет гарантировать женщине достижения оргазма

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Женский оргазм — то, к чему хотят быть причастными
большинство мужчин. Но не все они знают, что для этого нужно сделать. К
счастью, есть ученые, чьи исследования существенно облегчают жизнь. Они, в
частности, назвали идеальную позу для достижения оргазма.
Отношения (фото из открытых источников)
Результаты очередного исследования способны изменить вашу
жизнь. Их опубликовали в журнале "Клиническая анатомия" в статье,
имеет довольно таинственное название "Анатомические различия и оргазм:
могут особенности анатомического строения повлиять на способность достижения
оргазма?".
Авторы статьи, профессора Медицинского университета Индианы,
во время своего исследования пришли к нескольким выводам. Для начала: мужчинам
гораздо проще достичь оргазма, чем женщинам (неожиданность года). Все, что
нужно мужчине для достижения оргазма — это хорошо налажена связь между
парасимпатической нервной системой и симпатической нервной системой.
Проще говоря, когда прекрасная незнакомка прикасается к
вашему пенису, ваш мозг обрабатывает это приятное ощущение и подсказывает
пениса, как нужно правильно реагировать. А там уже и до оргазма, так сказать,
недалеко.
Напомним, если и есть в мире нечто неизменное, то это загадочность женского организма, которая включает, в частности, и загадочность женского оргазма. Если человек не может не достигать оргазма во время процесса продолжения рода, то женщине оргазм достался будто просто так, как комплимент от природы. Также в течение определенного времени бытовало мнение, что женский оргазм — уловка, что стимулирует сопряжения. Но, как рассказывает Maxim, ученые таки нашли ответ на извечный вопрос: зачем женщине оргазм.
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