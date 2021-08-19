Ученые назвали позицию, которая позволяет гарантировать женщине достижения оргазма

Женский оргазм — то, к чему хотят быть причастными большинство мужчин. Но не все они знают, что для этого нужно сделать. К счастью, есть ученые, чьи исследования существенно облегчают жизнь. Они, в частности, назвали идеальную позу для достижения оргазма.

Отношения (фото из открытых источников)

Результаты очередного исследования способны изменить вашу жизнь. Их опубликовали в журнале "Клиническая анатомия" в статье, имеет довольно таинственное название "Анатомические различия и оргазм: могут особенности анатомического строения повлиять на способность достижения оргазма?".

Авторы статьи, профессора Медицинского университета Индианы, во время своего исследования пришли к нескольким выводам. Для начала: мужчинам гораздо проще достичь оргазма, чем женщинам (неожиданность года). Все, что нужно мужчине для достижения оргазма — это хорошо налажена связь между парасимпатической нервной системой и симпатической нервной системой.

Проще говоря, когда прекрасная незнакомка прикасается к вашему пенису, ваш мозг обрабатывает это приятное ощущение и подсказывает пениса, как нужно правильно реагировать. А там уже и до оргазма, так сказать, недалеко.

Напомним, если и есть в мире нечто неизменное, то это загадочность женского организма, которая включает, в частности, и загадочность женского оргазма. Если человек не может не достигать оргазма во время процесса продолжения рода, то женщине оргазм достался будто просто так, как комплимент от природы. Также в течение определенного времени бытовало мнение, что женский оргазм — уловка, что стимулирует сопряжения. Но, как рассказывает Maxim, ученые таки нашли ответ на извечный вопрос: зачем женщине оргазм.

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