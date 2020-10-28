Ученые назвали идеальную длительность секса для обоих партнеров

Американские ученые из университета Пенсильвании провели исследование, чтобы определить идеальную длительность секса для обоих партнеров. Данные научного труда публикует "Рамблер".

Если верить результатам их исследования, то идеальный половой акт составляет от семи до 13 минут. По мнению ученых, если секс длится дольше, то в будущем в случае разрыва отношений один из партнеров может в принципе потерять интерес к половой жизни.

Также эти ученые сделали классификацию секса по продолжительности акта. Если у вас секс от одной до двух минут, то он короткий. Если от трех до семи — то нормальный, и до 13 — идеальный.

Ранее "Комментарии" рассказывали, как сохранить идеальный секс на расстоянии. Одним из способов является секс по телефону.

Один из самых распространенных способов — секс по телефону. В начале, можно подогреть интерес друг друга с помощью сексуальных сообщений, они помогут вам раскрепоститься, подключить фантазию и усилят возбуждение. Переписку можно сопровождать пикантными снимками или даже воспользоваться веб-камерой.











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