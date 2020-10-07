ТОП-5 веских причин заниматься сексом каждый день

Многие современные исследования доказывают, что секс приносит людям не только массу удовольствия, но и огромную пользу для здоровья, как физического, так и психологического. И чем больше вы занимаетесь сексом, тем больше положительный эффект, передает "Радио Люкс".

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О пользе ежедневных занятий любовью рассказала в своей книге "365 ночей: Интимные мемуары" американская писательница Чарла Мюллер. Вместе с мужем они решились на эксперимент, который заключался в том, чтобы ежедневно заниматься сексом, не взирая на усталость, занятость и другие факторы. В конце эксперимента, женщина призналась, что стала чувствовать себя намного лучше. А вот, как это объясняют исследователи:

Ежедневный секс снимает стресс

Регулярные занятия любовью положительно действуют на работу нервной системы. Секс помогает расслабиться, снять стресс и нервное напряжение.

Ежедневный секс помогает похудеть

Ученые утверждают, что секс способен заменить 15-минут на беговой дорожке. Помимо этого, занимаясь им в разных позах, можно хорошо "прокачать" свои мышцы.

Ежедневный секс укрепляет иммунитет

Активная сексуальная жизнь способствует выработке антител в организме, в результате чего повышаются его защитные функции. Чем больше в вашей жизни будет интима, тем лучше вы себя будете чувствовать.

Ежедневный секс сближает партнеров

Регулярный секс не только расслабляет, но и сближает партнеров, а также помогает поддерживать в отношениях страсть. Во время секса в организме вырабатывается гормон окситоцин, который отвечает за любовь и привязанность.

Ежедневный секс улучшает состояние здоровья сердца

Эксперты утверждают, что ежедневные занятия сексом положительно действуют на сердечно-сосудистую систему, на 50% снижая риск заболеваний.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких ситуациях женщина жутко хочет секса.

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