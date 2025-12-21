logo

Табу под одеялом: 7 секретов, о которых молчат даже лучшие друзья

Оказывается, то, что считается запрещенным или срамным в постели, является обычной практикой для большинства пар. Мы раскрываем самые интересные секреты!

21 декабря 2025, 10:08
Автор:
Проніна Анна

Независимо от того, как долго вы вместе есть вещи, которые партнеры делают в спальне, но никогда об этом не говорят. Психологи и сексологи отмечают, что эти табу часто абсолютно нормальные и даже улучшают отношения, если правильно их воспринимать.

Табу под одеялом: 7 секретов, о которых молчат даже лучшие друзья

Все делают это, но никто не говорит: 7 интимных табу, которые скрывают партнеры (Фото иллюстративное из открытых сетей)

1. Интимная "перегрузка" смехом
Многие пары во время секса смеются, и это не признак неудобства. Смех помогает расслабиться, снизить стресс и сделать контакт более естественным.

2. Использование "секретных" игрушек
Даже те, кто говорит, что никогда не пользуется интимными гаджетами, иногда экспериментирует с ними наедине или с партнером. Это может оживить отношения и придать эмоции.

3. Вне "неудобных моментов"
Поза, которая кажется странной или даже смешной часто используется для достижения максимального комфорта и удовольствия.

4. Интимные фантазии о ком-то другом
Мечтают практически все, но редко делятся. Психологи говорят, что это не угроза отношениям, а способ активировать воображение.

5. Звуковые эффекты и "голоса"
Партнеры могут искусственно усиливать звуки удовольствия или создавать театральные эффекты – и это вполне нормально.

6. Эксперименты с едой
Сладости, фрукты, кремы и шоколад – некоторые используют это для интригующих игр. Главное – безопасные и безвредные продукты.

7. "Несерьезные" аксессуары
Шапки, маски, костюмы или другие неожиданные предметы, изменяющие сценарий интима. Часто это веселый и легкий способ разнообразить сексуальную жизнь.

Эти табу под одеялом демонстрируют, что интим — это не только физическое удовольствие, но и игра, фантазия и эмоциональная связь. И хотя многие стесняются признавать эти моменты, они являются частью нормального сексуального опыта большинства людей.

Читайте также в "Комментариях" о том, что считают недопустимым в постели украинцы.



