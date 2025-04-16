Сколько должен длиться секс на самом деле: что говорят врачи и наука

Длительность секса – это тема, которую редко обсуждают открыто, но она беспокоит многих. В массовой культуре создалось мнение, что чем дольше длится секс, тем лучше. Однако современные исследования, мнения сексологов и врачей доказывают обратное. Значительно важнее качество секса, а не его продолжительность.

Какова нормальная продолжительность секса. Фото из открытых источников

Секс-терапевт из Филадельфии доктор Соня Майя рассказала в своем TikTok-блоге о настоящей средней продолжительности полового акта, чем удивила многих пользователей.

Большинство мужчин способны поддерживать эрекцию лишь в течение нескольких минут перед эякуляцией, что, по словам секс-терапевта, вполне нормально. С эволюционной точки зрения такая "скорость" даже имеет преимущество, ведь повышает вероятность оплодотворения.

"Предварительной эякуляцией считается половой акт, который заканчивается менее чем за минуту", — объясняет врач и отмечает, что секс продолжительностью в 3-5 минут попадает в пределы нормы.

Подобное мнение высказала американская медсестра Клариса Геррер. В своем блоге она рассказывает, что некоторые пары могут заниматься сексом более часа, но при этом ни один из партнеров не достигает оргазма. По ее мнению, главное не продолжительность секса, а взаимопонимание, комфорт и удовлетворение обоих участников процесса.

Исследование Национального института здоровья США в 2019 году показывает, что мужчины в среднем достигают оргазма через 5–7 минут после начала акта. Другой опрос 2008 года показал, что большинство респондентов считают идеальную продолжительность секса без прелюдии от 7 до 13 минут.

Что касается женщин, то, по данным исследования 2020 года, они чаще всего испытывают оргазм на 13-й минуте секса. В выводах говорится, что немаловажную роль в удовольствии играет не только сам половой акт, но и внимательность к партнеру, качественная прелюдия и эмоциональная близость.

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