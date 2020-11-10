Семь мифов о сексе, которые вас точно удивят

Оказалось, что даже те люди, которые считают себя сексуально раскованными, могут заблуждаться в некоторых популярных убеждениях. Квалифицированный сексолог Юрий Гурженко перечислил 7 наиболее распространенных мифов, которые встречались в его практике.

Семь мифов о сексе. Фото: unsplash

У женщин тоже бывает эякуляция – это миф под номер 1. Потому как ничего похожего на "семяизвержение" у женщин быть не может. А жидкость, которую иногда могут принят за эякулят – результат недержания мочи, говорит специалист. И даже такая реакция является абсолютно нормальной, потому что так организм реагирует на резкую смену напряжения.

Расцвета женской сексуальности нужно ждать 40 лет – миф номер 2. Как выяснилось, к 28-30 годам женщина узнает все возможности своего тела и свои потребности. А к 40 она становится более раскованной и смелой.

Большое достоинство – это признак половой силы мужчины и гарантия особого удовольствия для женщины. Да, и это тоже оказалось абсолютной неправдой, потому что размер полового органа большинства европейцев укладывается в среднестатистическую норму: от 13 до 18 сантиметров во время эрекции. И этого будет вполне достаточно, чтобы подарить своей второй половинке максимум удовольствия, рассказывает сексолог.

Большая грудь – признак сексуальности. Тут мнения могут полностью разделиться, потому что кому-то действительно это важно, а кому-то совсем не играет никакой роли. Как бы там ни было, а между чувствительностью и размером женской груди нет никакой связи.

Самые страстные – темнокожие парни. Однако исследование, которое было проведено американскими учеными показало, что это совсем не так.

Норма в сексе – 3 раза в неделю – это тоже миф, потому что любую сексуальную активность можно считать нормой, поделился специалист.

Секс для здоровья – бабушкины сказки. Исследования показали, что в мужской сперме есть гормоны андрогены, которые позитивно влияют на состояние молочных желез. Так что регулярная сексуальная жизнь является отличной профилактикой мастопатии и других проблем с женской грудью.

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