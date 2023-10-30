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Сексолог разрушила 5 мифов о сексе, в которые верят украинцы

5 самых популярных мифов о сексе, которые развенчивала сексолог.

сегодня, 18:30
Автор:
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Slava Kot
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Психологи и сексолог Виктория Старовойтова рассказала о пяти распространенных мифах о сексе среди украинцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на проект "Это между нами".

Сексолог разрушила 5 мифов о сексе, в которые верят украинцы

5 мифов о сексе, в которые верят украинцы. Фото: youtube-канал "Это между нами"

Миф о сексе №1. Вагинальный оргазм у женщин

Сексолог утверждает, что все оргазмы, вне зависимости от того, какую часть клитора вы стимулировали – будут "клиторальным оргазмом". Однако термин "клиторальный оргазм" использовать не совсем корректно. Оргазм появляется в мозгу, а клитор, как орган лишь его воспроизводит. Как пример, мы не говорим о "пенисовом оргазме" у мужчин, поэтому не следует говорить о "клиторальном оргазме" или любом другом у женщин.


Миф о сексе №2. Любой секс должен окончиться оргазмом

Сексолог рассказывает, что секс необязательно должен заканчиваться оргазмом. Он может не случиться из-за наших определенных индивидуальных процессов или из-за процессов с партнером. Эксперт указывает, что секс может быть крутым независимо от того был у вас оргазм, или нет.

Миф о сексе №3. Если эрекция исчезла – меня не хотят

Эрекция – это физиологический процесс поступления крови в гениталии мужчины. Эрекция может прекратиться независимо от того, любит ли вас мужчина или возбуждаете ли вы партнера. Сексолог объясняет, что в этом процессе важна эмоциональная составляющая. Также на эрекцию влияют стресс и алкоголь.

Миф о сексе №4. Секс должен быть как в порно

В порно мы видим игру актеров, имитирующих половой акт. По словам сексолога, порно снимается по частям между которыми актеры делают паузы, во время которых пьют воду и припудривают свои гениталии, поэтому они в порно такие красивые и розовые. Эксперт объясняет, что многие позы не подходят для съемки порно, ведь они заслоняют гениталии, поэтому приходится использовать открытые позы, прогибы и изгибы, а также наигранно показать эмоции, которые искажают нашу сексуальную культуру. Виктория Старовойтова указывает, если вы учитесь на порнографии – вас ждет очень много разочарований.

Миф о сексе №5. Если женщина не хочет секса – она фригидна

Сексолог разбивает очередной миф о сексе и показывает, что фригидности не существует. Фригидность – это советский некорректный термин. Когда советская "карательная медицина" закончилась, все термины были удалены и переименованы. По состоянию на 2023 год понятия фригидности не существует.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что порноактриса Миа Халифа потеряла контракт из-за своих высказываний о войне.

Также "Комментарии" писали о паре, занявшейся сексом в самолете. Пассажиры салона сняли инцидент на видео.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MPnJN-WPEyE&t=317s&ab_channel=%D0%A6%D0%95%D0%9C%D0%86%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98
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