Секс стал видом спорта: в Швеции пройдет чемпионат Европы по сексу

Участники чемпионата Европы по сексу будут соревноваться в 16 дисциплинах. Но зарегистрироваться на это мероприятие удастся немногим.

Секс официально стал видом спорта (фото из открытых источников)

Фестивали эротики в Барселоне, Риге, Варшаве, фестиваль Hot D'Or в Каннах, на котором порнозвезды демонстрируют обнаженные тела, – это детские забавы по сравнению с тем, что надумали сделать шведы. Инициированный местной Федерацией секса (Swedish Sex Federation, SSF) чемпионат Европы по сексу будет проходить 8 июня недалеко от Гетеборга. Участие в нем примут 20 представителей разных стран.

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Зрителей ожидает однозначно незабываемое зрелище – об этом свидетельствует перечень заявленных дисциплин: внешний вид, креативность в изменении позы, артистичность, массаж эротических зон партнера, массаж частей тела, прелюдия, проникновение, оральный секс, обольщение, выдержка, количество оргазмов за определенное время, самая сложная и красивая поза, частота сердечных сокращений, повышение артериального давления, наиболее художественная коммуникация.

Оценивать мастерство участников по десятибалльной шкале будут пять судей. Кроме победителей вместе со зрителями они определят самую популярную пару, самую активную и самую артистическую (с точки зрения поз Камасутры).

"Во всех других видах спорта противник оскорблен или расстроен поражением. С сексом все иначе. Чем больше удовольствия получает ваш противник, тем больше очков вы получаете", – объясняет глава SSF Драган Братич.

На то, чтобы поразить жюри и присутствующих, у пар будет от 45 минут до 1 часа.

По словам организаторов, сексуальная ориентация участников не имеет значения.

Решение провести этот чемпионат SSF объясняет желанием "изменить взгляд общества на недооцененный секс", ведь любовь и секс – "самые мирные вещи на земле". А еще SSF хочет обратить внимание на то, что секс – не только удовольствие. Это визуальная привлекательность, вербальный и телесный контакт, уважение к партнеру и многие другие факторы, позволяющие человеку чувствовать себя счастливым".

Как будет проходить отбор участников чемпионата, непонятно. Но лица до 18 лет, конечно, к участию не допускаются.