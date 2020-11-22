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Секс по расписанию: хорошо или плохо

Планируемый секс - неотъемлемая часть жизни современного человека

сегодня, 06:30
Автор:

Кириєнко Анна

Конечно, современный мир оставляет мало времени для второй половинки или отдыха. Иногда трудно выделить несколько минут на столь необходимый для отношений секс. На помощь приходит календарь и блокнот, в который вы впишете это грандиозное событие. Но приятно  ли жить с сексом "по графику", давайте разберемся.

Секс по расписанию: хорошо или плохо

Фото: domashniy

Плюсы:

1. Даже если секс запланирован — он у вас будет. И это уже хорошо. Ведь работа, дети, постоянные заботы загоняют в рутину, в которой нет сил и желания.

2. Если у вас со второй половинкой разные рабочие графики, это также станет хорошим выходом найти время для двоих.

3. Если у партнеров разные темпераменты, одному надо больше, другому — меньше, то запланированный секс станет находкой. Ведь первый — будет знать и с нетерпением ждать событие, второй получит время, чтобы подготовиться физически и морально.

Минусы:

1. Иногда может возникать ощущение обыденности и обязанности. Все зависит от того, как вы к этому относитесь.

2. Если вы слишком занятой человек, вас все равно может ждать срыв планов. А если вы уже запланировали такое серьезное событие, отменять его и ехать на работу будет еще обиднее.

3. Если вы планируете секс, будьте готовы к тому, что страсть и чувства могут быть меньше или же вовсе не проявиться. Ведь прекрасная черта секса — спонтанность и искра, которая пробежала в тот или иной момент между партнерами.

Стоит попробовать секс по плану в качестве альтернативы, но не забывайте о спонтанных чувствах и сочетайте по возможности и первое, и второе.

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Источник: https://www.cosmo.ru/sex-love/sex/seks-po-grafiku-vyhod-ili-tupik/?from=main_1
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