Секс по расписанию: хорошо или плохо

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Кириєнко Анна
Конечно, современный мир оставляет мало времени для второй половинки или отдыха. Иногда трудно выделить несколько минут на столь необходимый для отношений секс. На помощь приходит календарь и блокнот, в который вы впишете это грандиозное событие. Но приятно ли жить с сексом "по графику", давайте разберемся.
Фото: domashniy
Плюсы:
1. Даже если секс запланирован — он у вас будет. И это уже хорошо. Ведь работа, дети, постоянные заботы загоняют в рутину, в которой нет сил и желания.
2. Если у вас со второй половинкой разные рабочие графики, это также станет хорошим выходом найти время для двоих.
3. Если у партнеров разные темпераменты, одному надо больше, другому — меньше, то запланированный секс станет находкой. Ведь первый — будет знать и с нетерпением ждать событие, второй получит время, чтобы подготовиться физически и морально.
Минусы:
1. Иногда может возникать ощущение обыденности и обязанности. Все зависит от того, как вы к этому относитесь.
2. Если вы слишком занятой человек, вас все равно может ждать срыв планов. А если вы уже запланировали такое серьезное событие, отменять его и ехать на работу будет еще обиднее.
3. Если вы планируете секс, будьте готовы к тому, что страсть и чувства могут быть меньше или же вовсе не проявиться. Ведь прекрасная черта секса — спонтанность и искра, которая пробежала в тот или иной момент между партнерами.
Стоит попробовать секс по плану в качестве альтернативы, но не забывайте о спонтанных чувствах и сочетайте по возможности и первое, и второе.
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