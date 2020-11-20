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Главная Новости Досуг секс "Это самая честная часть тела": что больше всего влияет на качество секса
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"Это самая честная часть тела": что больше всего влияет на качество секса

Уровень удовольствия напрямую связан с эмоциональным состоянием

сегодня, 01:30
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты проводили новое исследование, в ходе которого установили, что сексуальное удовольствие человека зависит от того, насколько хорошо он умеет справляться со стрессом. 

"Это самая честная часть тела": что больше всего влияет на качество секса

Что больше всего влияет на качество секса. Фото: unsplash

"Гениталии – самая честная часть тела. Когда они говорят "нет", это способ вашего разума достучаться к вам и сообщить, что что-то не так", — поделилась доктор Стивен Снайдер, сексопатолог из Манхэттена.

Если женщине не хочется секса, то это может свидетельствовать о наличии проблем на работе или каком-то давлении. Если же подобная ситуация случается у мужчин, то это может быть связано с внутренним истощением или эмоциональным выгоранием. 

Чтобы сделать такие выводы, эксперты наблюдали за врачами из Греции в возрасте до 30 лет. На протяжении 6 месяцев они наблюдали за 143 мужчинами и 103 женщинами. Позже выяснилось, что у большинства из них были проблемы на работе или постоянный стресс, что мешало им получить удовольствие от интимной близости со своим партнером. Мужчины признались, что у них была слабая эрекция, а женщины – стали испытывать меньше оргазмов. 

"Секс – это то, чем люди обычно хотят заниматься, когда они счастливы", – резюмировала сексопатолог.

Также издание "Комментарии" расскажет, ТОП-6 ключевых правил, которые сделают ваш секс незабываемым. Сексологи рассказывают, что женщины получают оргазмы гораздо реже, нежели мужчины. Чтобы исправить такую неутешительную статистику, они перечислили несколько ключевых правил, которые помогут сделать секс с партнером еще ярче и приятнее.


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Источник: https://www.buro247.ua/lifestyle/stressed-by-work-forget-good-sex.html
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