"Это самая честная часть тела": что больше всего влияет на качество секса

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Любовь Блажко
Специалисты проводили новое исследование, в ходе которого установили, что сексуальное удовольствие человека зависит от того, насколько хорошо он умеет справляться со стрессом.
Что больше всего влияет на качество секса. Фото: unsplash
Если женщине не хочется секса, то это может свидетельствовать о наличии проблем на работе или каком-то давлении. Если же подобная ситуация случается у мужчин, то это может быть связано с внутренним истощением или эмоциональным выгоранием.
Чтобы сделать такие выводы, эксперты наблюдали за врачами из Греции в возрасте до 30 лет. На протяжении 6 месяцев они наблюдали за 143 мужчинами и 103 женщинами. Позже выяснилось, что у большинства из них были проблемы на работе или постоянный стресс, что мешало им получить удовольствие от интимной близости со своим партнером. Мужчины признались, что у них была слабая эрекция, а женщины – стали испытывать меньше оргазмов.
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