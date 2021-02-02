Секс и внутриматочная спираль: что необходимо знать каждой женщине

ВМС или внутриматочная спираль представляет собой небольшое противозачаточное устройство, изготовленное из гибкого пластика. Срок эксплуатации ВМС от 3 до 5 лет.



Пара в постели. Фото: www.goodfon.ru

"ВМС является хорошим вариантом для женщин, которые хотят высокоэффективный, долгосрочный и легкий в обслуживании и эксплуатации метод контрацепции. Спираль также является выбором женщин, которые имеют медицинские противопоказания к использованию определенных гормональных методов, таким как противозачаточные таблетки. Имейте в виду, что спираль не защитит вас от инфекций, передаваемых половым путем", - говорит гинеколог в США Анна Мирель.

Как ВМС предотвращает беременность?

Оба типа ВМС работают в основном за счет предотвращения оплодотворения яйцеклетки. Медный ВМС выпускает медь в матку, которая выполняет функцию спермицида (вещества, разрушающие сперматозоиды). Другой тип спирали выпускает форму гормона прогестерона в матку. Прогестерон утолщает цервикальную слизь, так что сперматозоиды не могут достичь яйцеклетки.

Как вводится ВМС?

Процедура проводиться в кабинете гинеколога. Доктор вводит ВМС, используя узкую аппликационную трубку. В это время вы, вероятно, почувствуете болезненную, но временную судорогу. Как только спираль окажется на месте, аппликатор удаляется, и спираль открывается, представляя собой Т-образную форму. Вся процедура занимает всего несколько минут. Вы можете чувствовать некоторые спазмы или боли в спине в течение нескольких дней после процедуры.

Как удаляется ВМС?

Когда придет время удалить спираль, ваш гинеколог вставляет зеркало во влагалище, очищает шейку матки, зажимает ее маленькими щипцами и захватывает шейку матки инструментом для выпрямления шейного канала. Затем доктор осторожно тянет за "усики" спирали и удаляет спираль из матки. Процедура занимает 10 секунд. Т-образные "руки" спирали являются гибкими и будут складываться во время прохождения через шейку матки, но вы можете почувствовать судорогу. Если вы хотите продолжить использование ВМС, гинеколог введет новую спираль во время этого же посещения.

Какие симптомы могут сигнализировать о проблеме?

Предупреждающие признаки включают острую или сильную боль в области таза или нижней части живота, лихорадку без видимой причины, необычные или плохо пахнущие выделения из влагалища, боль во время секса, кровотечение или пятнистость после секса или между менструальными периодами.

Обязательно обратитесь к врачу, если вы заметили какие-либо из этих симптомов или у вас есть признаки беременности, например, пропущенная менструация, боль в груди или утренняя тошнота.

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