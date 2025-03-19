Пышная секс-работница раскрыла секрет, как зарабатывает 5 тысяч долларов в месяц

Фетиш-модель с весом 362 кг с легкостью зарабатывает 5 тысяч долларов в месяц, выполняя причудливые заказы, в частности, играя роль великана, поедающего крошечных мужчин.

Ринайе Старр. Фото: из открытых источников

44-летняя Ринайе Старр из города Холидей, штат Флорида, США, весила 150 кг до автомобильной аварии в 2009 году, когда она сломала правую ногу и с тех пор ее вес увеличился вдвое.

В 2020 году она начала заниматься фетишизмом онлайн и для журналов, публикуясь на сайтах пинап-тематики, а также OnlyFans.

Ее карьера начала идти вверх в 2008 году, она имеет около 3 000 подписчиков на девяти платформах, а также занимается сексом по телефону. Ринайе работает около восьми часов в день, создавая кастомные видео по заказу клиентов.

Среди специализаций модели – фидеризм, когда сексуальное удовольствие состоит в том, чтобы набирать или помогать другим набирать жировые отложения.

Несмотря на свои размеры, американка настаивает на том, что ставит на первое место свое здоровье и ведет полноценную жизнь вне работы. Она не планирует худеть, потому что говорит, что чувствует себя счастливой и здоровой такой, какой она есть.

Кроме фетишистского моделинга, у Старр есть и другие творческие возможности, в частности гадание на таро и кулинарное шоу на YouTube. Она говорит, что получает больше негативных комментариев на этих платформах, чем от своей фетишистской аудитории.

По словам Ринайе Старр, люди все больше интересуются фетишизмом, потому что они получают удовольствие от женщин с аппетитными формами, которые при этом готовы делать самые откровенные вещи.

"Индустрия секс-труда невероятно открыта – здесь с пониманием относятся к разным типам тел и способностей. Я много занимаюсь фетишизмом, в частности фидеризмом, когда я ем большое количество пищи и набираю вес – сквошингом, когда я сажусь на меньших меня людей. Я также занимаюсь VOR, что является фантазией о том, что я притворяюсь великаном, что ест крошечных парней. Я занималась черничным фетишем, вдохновленный Виолеттой Борегард из "Вилли Вонки", где я обмазывалась синей краской. Я играла племенную корову, поросенка, который ест на четвереньках – это очень много актерской игры и переигровки, чтобы воплотить эти фантазии в жизнь", – отметила порно-модель.

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