Топ удачных поз для длительного секса без излишней усталости

Длительный секс – это не только физическое наслаждение, но и способ укрепить эмоциональную связь с партнером. Есть определенные позы, которые могут помочь вам наслаждаться длительным сексом без излишней усталости.

Иллюстративное фото

"Ложки"

Эта поза позволяет партнерам лежать на боку, лицом в одном направлении. Она обеспечивает глубокое проникновение и минимизирует физическую нагрузку, позволяя обоим партнерам расслабиться.

"Миссионерская" с подушкой

Классическая "миссионерская" поза может стать более комфортной и продолжительной, если подложить подушку под бедра женщины. Это обеспечивает лучший угол проникновения и уменьшает нагрузку на спину.

"Всадница"

В этой позе женщина находится сверху, контролируя темп и глубину проникновения. Это позволяет ему регулировать интенсивность и продолжительность секса.

"На коленях"

Оба партнера стоят на коленях, лицом друг к другу. Эта поза обеспечивает глубокое проникновение и позволяет партнерам наслаждаться близостью.

"Стоя"

Эта поза может быть достаточно энергичной, но она также может быть комфортной для продолжительного секса, если партнеры поддерживают друг друга.

"На краю кровати"

Женщина лежит у края кровати, а мужчина стоит перед ней. Эта поза обеспечивает глубокое проникновение и позволяет партнерам экспериментировать с углами.

"Гамак"

Эта поза предполагает, что женщина лежит на спине, а мужчина поддерживает ее ноги, изогнутые в коленях. Она обеспечивает глубокое проникновение и позволяет партнерам наслаждаться близостью.

"Сидя" лицом друг к другу

Эта поза позволяет партнерам наслаждаться близостью и зрительным контактом. Она также может быть достаточно удобной для долгого секса.

"На боку" лицом друг к другу

Эта поза обеспечивает нежный и интимный опыт. Она также может быть достаточно удобной для долгого секса.

"Вне лотоса"

Эта поза предполагает, что партнеры сидят лицом друг к другу, скрестив ноги. Она обеспечивает глубокую эмоциональную связь и может быть достаточно комфортной для продолжительного секса.

Напомним, что портал "Комментарии" писал об удачных позах для быстрого секса.



