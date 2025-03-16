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Топ удачных поз для длительного секса без излишней усталости

Какие позы в сексе позволяют наслаждаться длительным сексом

сегодня, 00:35
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Кречмаровская Наталия

Длительный секс – это не только физическое наслаждение, но и способ укрепить эмоциональную связь с партнером. Есть определенные позы, которые могут помочь вам наслаждаться длительным сексом без излишней усталости.

Топ удачных поз для длительного секса без излишней усталости

Иллюстративное фото

"Ложки"

Эта поза позволяет партнерам лежать на боку, лицом в одном направлении. Она обеспечивает глубокое проникновение и минимизирует физическую нагрузку, позволяя обоим партнерам расслабиться.

"Миссионерская" с подушкой

Классическая "миссионерская" поза может стать более комфортной и продолжительной, если подложить подушку под бедра женщины. Это обеспечивает лучший угол проникновения и уменьшает нагрузку на спину.

"Всадница"

В этой позе женщина находится сверху, контролируя темп и глубину проникновения. Это позволяет ему регулировать интенсивность и продолжительность секса.

"На коленях"

Оба партнера стоят на коленях, лицом друг к другу. Эта поза обеспечивает глубокое проникновение и позволяет партнерам наслаждаться близостью.

"Стоя"

Эта поза может быть достаточно энергичной, но она также может быть комфортной для продолжительного секса, если партнеры поддерживают друг друга.

"На краю кровати"

Женщина лежит у края кровати, а мужчина стоит перед ней. Эта поза обеспечивает глубокое проникновение и позволяет партнерам экспериментировать с углами.

"Гамак"

Эта поза предполагает, что женщина лежит на спине, а мужчина поддерживает ее ноги, изогнутые в коленях. Она обеспечивает глубокое проникновение и позволяет партнерам наслаждаться близостью.

"Сидя" лицом друг к другу

Эта поза позволяет партнерам наслаждаться близостью и зрительным контактом. Она также может быть достаточно удобной для долгого секса.

"На боку" лицом друг к другу

Эта поза обеспечивает нежный и интимный опыт. Она также может быть достаточно удобной для долгого секса.

"Вне лотоса"

Эта поза предполагает, что партнеры сидят лицом друг к другу, скрестив ноги. Она обеспечивает глубокую эмоциональную связь и может быть достаточно комфортной для продолжительного секса.

Напомним, что портал "Комментарии" писал об удачных позах для быстрого секса.




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