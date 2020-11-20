kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.11.2020

BTC/USD

18547.39

ETH/USD

503.86

LTC/USD

81.75

НБУ 20.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг секс Позиции для секса во время беременности
commentss НОВОСТИ Все новости

Позиции для секса во время беременности

Что безопасно, а что нет, когда вы занимаетесь сексом во время беременности

сегодня, 16:53
Автор:

Седлецкая Татьяна


Позиции для секса во время беременности

Фото: Getty Images

Сексуальные позиции в течение первого триместра


Это совершенно нормально, если в первом триместре беременности усталость и утреннее недомогание заставляют вас хотеть секса меньше и реже, чем обычно. Но если вы находитесь в настроении, в первом триместре беременности секс имеет свои преимущества: живота, который мог бы мешать, еще нет, а благодаря всплеску гормонов кровоснабжение в гениталиях женщины увеличивается, делая их более чувствительными.


Рекомендуемые секс-позиции: при условии хорошего самочувствия женщины, для первого триместра практически нет никаких ограничений в секс-позициях.

Секс-позиции, которых лучше избежать: если вы обеспокоены тем, что секс во время беременности может спровоцировать выкидыш, будьте уверены, что между выкидышем и сексом нет никакой связи.


Сексуальные позиции во время второго триместра


Во втором триместре женщины обычно уже не испытывают той усталости, которая была на раннем сроке беременности: тошнота прошла, а энергии стало намного больше!

 

Рекомендуемые секс-позиции: сейчас у вас есть возможность пробовать различные позиции, которые станут недоступны в третьем триместре из-за растущего живота:

·         Сидя лицом друг к другу. Мужчина сидит в кресле, женщина сверху на нем – прекрасная поза, чтобы вглядываться в глаза друг другу.

·         Коленно-локтевая. Эта поза способствует глубокому проникновению, что может уже не быть комфортным на третьем триместре беременности.

·         Лежа на боку, лицом друг к другу. Наслаждайтесь позами, когда вам видно лицо вашего партнера – совсем скоро это станет для вас недоступно.

 

Секс-позиции, которых лучше избежать:

После 20 недели беременности избегайте позиций, в которых вы лежите на спине, так как в этом случае увеличенная матка оказывает давление на вашу аорту, что ставит под угрозу приток крови к плаценте.  

 

Сексуальные позиции в течение третьего триместра

 

Рекомендуемые секс-позиции: выбирайте позы, которые не создают никакого давления на живот и позволяют контролировать глубину проникновения.

·         Женщина наверху

·         Сидя на коленях у партнера спиной к нему, положив руки на стену или спинку стула

·         На боку спиной к партнеру

 

Секс-позиции, которых лучше избежать:

·         Когда женщина лежит на спине – таким образом, вы можете зажать нерв в области крестца, что вызовет неприятные ощущения и у мамы, и у ребенка. 

·         Коленно-локтевое положение женщины – во время секса в этой позе происходит большая нагрузка на поясничный отдел.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ