Позиции для секса во время беременности

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Седлецкая Татьяна
Фото: Getty Images
Сексуальные
позиции в течение первого триместра
Это совершенно нормально, если в первом триместре беременности усталость и утреннее недомогание заставляют вас хотеть секса меньше и реже, чем обычно. Но если вы находитесь в настроении, в первом триместре беременности секс имеет свои преимущества: живота, который мог бы мешать, еще нет, а благодаря всплеску гормонов кровоснабжение в гениталиях женщины увеличивается, делая их более чувствительными.
Рекомендуемые секс-позиции: при условии хорошего самочувствия женщины, для первого триместра практически нет никаких ограничений в секс-позициях.
Секс-позиции,
которых лучше избежать: если вы
обеспокоены тем, что секс во время беременности может спровоцировать выкидыш,
будьте уверены, что между выкидышем и сексом нет никакой связи.
Сексуальные позиции во время второго триместра
Во втором триместре женщины обычно уже не испытывают той усталости, которая была на раннем сроке беременности: тошнота прошла, а энергии стало намного больше!
Рекомендуемые
секс-позиции: сейчас у вас есть возможность
пробовать различные позиции, которые станут недоступны в третьем триместре
из-за растущего живота:
·
Сидя лицом друг
к другу. Мужчина сидит в кресле, женщина сверху на нем – прекрасная поза, чтобы
вглядываться в глаза друг другу.
·
Коленно-локтевая.
Эта поза способствует глубокому проникновению, что может уже не быть комфортным
на третьем триместре беременности.
·
Лежа на боку,
лицом друг к другу. Наслаждайтесь позами, когда вам видно лицо вашего партнера
– совсем скоро это станет для вас недоступно.
Секс-позиции,
которых лучше избежать:
После 20 недели беременности избегайте позиций, в
которых вы лежите на спине, так как в этом случае увеличенная матка оказывает
давление на вашу аорту, что ставит под угрозу приток крови к плаценте.
Сексуальные
позиции в течение третьего триместра
Рекомендуемые
секс-позиции: выбирайте позы, которые не
создают никакого давления на живот и позволяют контролировать глубину
проникновения.
·
Женщина наверху
·
Сидя на коленях
у партнера спиной к нему, положив руки на стену или спинку стула
·
На боку спиной
к партнеру
Секс-позиции, которых
лучше избежать:
·
Когда женщина
лежит на спине – таким образом, вы можете зажать нерв в области крестца, что
вызовет неприятные ощущения и у мамы, и у ребенка.
·
Коленно-локтевое
положение женщины – во время секса в этой позе происходит большая нагрузка на
поясничный отдел.
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