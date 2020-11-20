Позиции для секса во время беременности





Фото: Getty Images

Сексуальные позиции в течение первого триместра



Это совершенно нормально, если в первом триместре беременности усталость и утреннее недомогание заставляют вас хотеть секса меньше и реже, чем обычно. Но если вы находитесь в настроении, в первом триместре беременности секс имеет свои преимущества: живота, который мог бы мешать, еще нет, а благодаря всплеску гормонов кровоснабжение в гениталиях женщины увеличивается, делая их более чувствительными.



Рекомендуемые секс-позиции: при условии хорошего самочувствия женщины, для первого триместра практически нет никаких ограничений в секс-позициях.

Секс-позиции, которых лучше избежать: если вы обеспокоены тем, что секс во время беременности может спровоцировать выкидыш, будьте уверены, что между выкидышем и сексом нет никакой связи.



Сексуальные позиции во время второго триместра



Во втором триместре женщины обычно уже не испытывают той усталости, которая была на раннем сроке беременности: тошнота прошла, а энергии стало намного больше!

Рекомендуемые секс-позиции: сейчас у вас есть возможность пробовать различные позиции, которые станут недоступны в третьем триместре из-за растущего живота:

· Сидя лицом друг к другу. Мужчина сидит в кресле, женщина сверху на нем – прекрасная поза, чтобы вглядываться в глаза друг другу.

· Коленно-локтевая. Эта поза способствует глубокому проникновению, что может уже не быть комфортным на третьем триместре беременности.

· Лежа на боку, лицом друг к другу. Наслаждайтесь позами, когда вам видно лицо вашего партнера – совсем скоро это станет для вас недоступно.

Секс-позиции, которых лучше избежать:

После 20 недели беременности избегайте позиций, в которых вы лежите на спине, так как в этом случае увеличенная матка оказывает давление на вашу аорту, что ставит под угрозу приток крови к плаценте.

Сексуальные позиции в течение третьего триместра

Рекомендуемые секс-позиции: выбирайте позы, которые не создают никакого давления на живот и позволяют контролировать глубину проникновения.

· Женщина наверху

· Сидя на коленях у партнера спиной к нему, положив руки на стену или спинку стула

· На боку спиной к партнеру

Секс-позиции, которых лучше избежать:

· Когда женщина лежит на спине – таким образом, вы можете зажать нерв в области крестца, что вызовет неприятные ощущения и у мамы, и у ребенка.

· Коленно-локтевое положение женщины – во время секса в этой позе происходит большая нагрузка на поясничный отдел.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!