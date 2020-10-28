Повседневная привычка, которая разрушает вашу сексуальную жизнь

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Седлецкая Татьяна
Фото: opotencii.ru
Исследование показало, что именно стресс на работе и
чрезмерная усталость являются ключевыми проблемами, негативно влияющими на
отношения. Большинство людей испытывают сильное напряжение в конце рабочего дня,
у них не остается сил даже думать о сексе. Но постоянное лежание на диване и
просмотр телевизора может привести к тому, что вам станет настолько комфортно
рядом со своим партнером, что вы начнете воспринимать его как сожителя или лучшего
друга.
Что
делать? Уделите друг другу немного сексуального времени — безо всяких гаджетов и устройств.
Создайте расслабляющую атмосферу дома: романтическая музыка, ароматические
свечи, свежие простыни, а также оставьте достаточно времени для разговоров и
чувственных прикосновений. Подобные эротические триггеры — это вещи, которые
вызывают сильную эмоциональную реакцию или, другими словами, заводят вас. К
таковым относятся не только прикосновения, но и звук, зрение, вкус и запах.
Единственное предостережение: проводя время наедине друг
с другом, не ожидайте особого полового акта и оргазма, чтобы само свидание не
стало напряженным процессом. В конце рабочего дня ваше внимание должно быть
сосредоточено не на половом акте, а скорее на восстановлении связи посредством
физической близости — будь то душевная беседа, объятия или нежные ласки. Такой
опыт может привести к более богатой эмоциональной и эротической связи между
вами и вашим партнером. И то, и другое является ключом к поддержанию искры в
отношениях, а также к обоюдному удовлетворению своей сексуальной жизнью.
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