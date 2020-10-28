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Повседневная привычка, которая разрушает вашу сексуальную жизнь

Не секрет, что секс жизненно важен для крепких отношений. Однако, согласно недавнему исследованию, лишь 50% людей довольны своей сексуальной жизнью.

сегодня, 16:11
Автор:

Седлецкая Татьяна


Повседневная привычка, которая разрушает вашу сексуальную жизнь

Фото: opotencii.ru

Исследование показало, что именно стресс на работе и чрезмерная усталость являются ключевыми проблемами, негативно влияющими на отношения. Большинство людей испытывают сильное напряжение в конце рабочего дня, у них не остается сил даже думать о сексе. Но постоянное лежание на диване и просмотр телевизора может привести к тому, что вам станет настолько комфортно рядом со своим партнером, что вы начнете воспринимать его как сожителя или лучшего друга.

Что делать? Уделите друг другу немного сексуального времени — безо всяких гаджетов и устройств. Создайте расслабляющую атмосферу дома: романтическая музыка, ароматические свечи, свежие простыни, а также оставьте достаточно времени для разговоров и чувственных прикосновений. Подобные эротические триггеры — это вещи, которые вызывают сильную эмоциональную реакцию или, другими словами, заводят вас. К таковым относятся не только прикосновения, но и звук, зрение, вкус и запах.

Единственное предостережение: проводя время наедине друг с другом, не ожидайте особого полового акта и оргазма, чтобы само свидание не стало напряженным процессом. В конце рабочего дня ваше внимание должно быть сосредоточено не на половом акте, а скорее на восстановлении связи посредством физической близости — будь то душевная беседа, объятия или нежные ласки. Такой опыт может привести к более богатой эмоциональной и эротической связи между вами и вашим партнером. И то, и другое является ключом к поддержанию искры в отношениях, а также к обоюдному удовлетворению своей сексуальной жизнью. 


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