Почему в браке уменьшается сексуальная активность: распространенные причины

Уменьшение количества секса в браке является распространенной проблемой, с которой сталкиваются многие пары. Несмотря на то, что этот вопрос не имеет однозначного ответа, существует несколько основных факторов, которые могут влиять на интимную активность в браке со временем, сообщает портал "Комментарии".



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На либидо могут оказывать значительное влияние гормональные изменения. К примеру, после рождения ребенка у женщин снижается уровень эстрогена и повышается уровень пролактина, что может уменьшать сексуальное желание. У мужчин с возрастом может снижаться уровень тестостерона, что также влияет на либидо.

Рутина является еще одним фактором, который может снизить интерес к сексуальной жизни в браке. Когда партнеры проживают вместе длительное время, они могут привыкнуть друг к другу в такой степени, что интимные отношения теряют свою новизну. Это естественный процесс, ведь на начальных этапах отношений организм выделяет больше гормонов, таких как дофамин, способствующий чувствам удовольствия и влечения.

Усталость является еще одной важной причиной понижения частоты сексуальных контактов в браке. Жизненные обязанности, такие как работа, уход за детьми или ведение хозяйства могут истощать энергию партнеров, оставляя мало сил для интимной близости. Это особенно касается семей, у которых есть маленькие дети или сложный график работы.

Сексуальное желание тесно связано с психологическим состоянием и эмоциональной близостью партнеров. Когда в паре возникают конфликты или эмоциональная отдаленность, это может негативно отразиться на интимной стороне отношений. Эмоциональные травмы, неразрешенные конфликты или разногласия в ожиданиях могут вызвать стресс и снижать уровень близости.

Различные медицинские проблемы могут влиять на уменьшение количества секса в браке. Хронические заболевания, такие как диабет, гипертония или сердечно-сосудистые заболевания могут осложнять сексуальные отношения. Лекарства, применяемые для лечения этих заболеваний, часто имеют побочные эффекты, такие как снижение либидо или эректильная дисфункция.

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