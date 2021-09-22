Почему секс перестает приносить удовольствие: 7 веских причин

Рассказываем о мелочах, из-за которых секс, изначально задуман как отличный способ приятно и с пользой провести время друг с другом, превращается в "супружеский долг". Как пишет Men's Health, этому "посодействовать" могут несколько причин. Постарайтесь не делать так, чтобы это приятное занятие не превратилось в рутину.

Отношения (фото из открытых источников)





Многие женщины считают, что брак обречен, если супруги практически перестают целоваться. А еще у некоторых мужчин есть привычка, отправляясь или возвращаясь с работы, целовать своих жен в лоб. Такой, знаете, скупой покровительственный чмок. Как вы старых супругов, а не парочка, которая в недавнем прошлом могла целоваться по 3:00, не обращая внимания на то, что челюсть онемела, а язык свело.

Лучше целовать свою любимую в губы, уголок рта, шею, ямочку под ключицей ... А практика поцелуев в лоб — это первый шаг к грустному секса раз в квартал, а то и реже.



Влюбленные, охваченные неподдельной страстью друг к другу, обычно срывают одежду с партнера или, наоборот, намеренно затягивают процедуру избавления от нижнего белья, превращая ее в эротический перформанс. Зато пары "со стажем" считают этот процесс бессмысленным. Мол, нужно просто раздеться и быть готовыми к процессу. Но так делать не стоит.





Позаботьтесь о том, чтобы в спальне, или куда бы вас не занесло в порыве страсти, была довольно романтическая атмосфера. Иначе у вас будут низкие шансы расслабиться и получать удовольствие. Место, где вы будете заниматься сексом, должно вдохновлять, а не лишать желания. Поэтому иногда неплохо даже убрать в спальне.





В совместной жизни возможно все. И чесночные гренки на ужин, и острые крылышки, и луковый суп, а также пиво с виски на десерт. И если в случае с новой знакомой само собой разумеется, что нужно почистить зубы, пожевать жвачку и для верности сбрызнуть ротовую полость освежителем, то в ситуации с партнершей, которую вы знаете как облупленную, подобные процедуры начинают казаться необязательными. А этот компонент бытовой распущенности имеет ключевое значение.

Да, есть соседи, с которыми утром наверняка придется ехать в одном лифте. Да, есть дети, чью нежную психику может травмировать хищный рык, доносящийся из родительской спальни. Да, есть тещи, свекрови, внучатые племянники и сводные братья, которые спят за стенкой. Но стоит также понимать, что тишина — настоящий враг хорошего секса!

Казалось бы, для нас, мужчин, даже странно говорить своей половине "Шикарно выглядишь!", "Отличный бифштекс!" и "Это было невероятно!". Странно. Но необходимо. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы в вашей жизни были комплименты и они не исчезали только потому, что вам кажется, что она и так все понимает.





Финал — это то, что запоминается лучше всего. А он-то как раз очень часто получается смазанным у тех, кто не первый год делит одну кровать. Если простыни еще не остыли, а вы уже начали обсуждать, не пора ли обновить обои, на какую дату лучше записать сына к стоматологу, то не сомневайтесь: запомнятся именно обои и визит к стоматологу. А не то, что творилось до этого и, возможно, было не так уж плохо.





Напомним, в Италии, в населенном пункте Прато 40-летнему служителю местной церкви Франческо Спаньези полицейские предъявили обвинение в распространении наркотиков.

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