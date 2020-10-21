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Почему нужно часто заниматься сексом

Несмотря на то, что секс необязательно должен заканчиваться оргазмом, занятия любовью должны приносить обоюдное ощущение удовлетворения от процесса. Частый качественный секс полезен для ваших отношений, настроения и даже здоровья.

сегодня, 15:25
Автор:

Седлецкая Татьяна


Почему нужно часто заниматься сексом

Фото: theloves.ru

Что вообще можно назвать качественным сексом? Эксперты по взаимоотношениям говорят, что это секс,  происходящий с частотой, удовлетворяющей обоих партнеров, и включающий занятия, которые оба партнера считают приятными. Это требует понимания собственной сексуальности и обмена ею с любимым человеком, которому вы полностью доверяете.

Крепкое здоровье

Хороший, безболезненный секс = хорошее здоровье. Во многих исследованиях говорится о том, что частые занятия сексом существенно снижают сердечно-сосудистые заболевания у женщин.

Польза для иммунной системы

Секс связан с иммунной функцией, сетью клеток, тканями и органами, которые защищают и поддерживают здоровье всего тела. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Bacteriology, оргазм увеличивает активность NK-клеток, которые обеспечивают иммунную защиту.

Тренировка

Хорошие новости для тех, кто вчера пропустил тренировку, но вечером имел отличный секс. Занятия любовью можно считать своеобразной кардио тренировкой, так как ваше сердцебиение ускоряется и увеличивается приток кислорода в кровоток. Хотя занятие сексом не заменят полноценный поход в спортзал, это приятный способ немного улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Борьба со стрессом

Хороший качественный секс замечательно снимает стресс, так как организм производит намного больше гормонов хорошего настроения. Кроме того, окситоцин помогает людям расслабиться после оргазма и является одним из химических веществ, которые вызывают у мужчин сонливость после секса. 


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