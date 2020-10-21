Почему нужно часто заниматься сексом

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Что вообще можно назвать качественным сексом? Эксперты по взаимоотношениям говорят, что это секс, происходящий с частотой, удовлетворяющей обоих партнеров, и включающий занятия, которые оба партнера считают приятными. Это требует понимания собственной сексуальности и обмена ею с любимым человеком, которому вы полностью доверяете.

Крепкое здоровье

Хороший, безболезненный секс = хорошее здоровье. Во многих исследованиях говорится о том, что частые занятия сексом существенно снижают сердечно-сосудистые заболевания у женщин.

Польза для иммунной системы

Секс связан с иммунной функцией, сетью клеток, тканями и органами, которые защищают и поддерживают здоровье всего тела. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Bacteriology, оргазм увеличивает активность NK-клеток, которые обеспечивают иммунную защиту.

Тренировка

Хорошие новости для тех, кто вчера пропустил тренировку, но вечером имел отличный секс. Занятия любовью можно считать своеобразной кардио тренировкой, так как ваше сердцебиение ускоряется и увеличивается приток кислорода в кровоток. Хотя занятие сексом не заменят полноценный поход в спортзал, это приятный способ немного улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Борьба со стрессом

Хороший качественный секс замечательно снимает стресс, так как организм производит намного больше гормонов хорошего настроения. Кроме того, окситоцин помогает людям расслабиться после оргазма и является одним из химических веществ, которые вызывают у мужчин сонливость после секса.

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