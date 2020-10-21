Почему нужно часто заниматься сексом

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Седлецкая Татьяна
Фото: theloves.ru
Что вообще можно назвать качественным сексом? Эксперты по
взаимоотношениям говорят, что это секс, происходящий с частотой,
удовлетворяющей обоих партнеров, и включающий занятия, которые оба партнера
считают приятными. Это требует понимания собственной сексуальности и обмена ею
с любимым человеком, которому вы полностью доверяете.
Крепкое
здоровье
Хороший, безболезненный секс = хорошее здоровье. Во
многих исследованиях говорится о том, что частые занятия сексом существенно
снижают сердечно-сосудистые заболевания у женщин.
Польза
для иммунной системы
Секс связан с иммунной функцией, сетью клеток, тканями и
органами, которые защищают и поддерживают здоровье всего тела. Согласно
исследованию, опубликованному в Journal of Bacteriology, оргазм увеличивает
активность NK-клеток, которые обеспечивают иммунную защиту.
Тренировка
Хорошие новости для тех, кто вчера пропустил тренировку,
но вечером имел отличный секс. Занятия любовью можно считать своеобразной
кардио тренировкой, так как ваше сердцебиение ускоряется и увеличивается приток
кислорода в кровоток. Хотя занятие сексом не заменят полноценный поход в
спортзал, это приятный способ немного улучшить здоровье сердечно-сосудистой
системы.
Борьба
со стрессом
Хороший качественный секс замечательно снимает стресс,
так как организм производит намного больше гормонов хорошего настроения. Кроме
того, окситоцин помогает людям расслабиться после оргазма и является одним из
химических веществ, которые вызывают у мужчин сонливость после секса.
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