Почему мужчинам недостаточно отношений с одной женщиной: объяснение экспертов

Греческий термин "полигамия" означает многочисленный брак. Ислам служит ярким примером этого явления. У сторонников этой религии есть законное право иметь сразу несколько жен и вступать с ними в интимную связь, когда они считают нужным. Разберемся, почему же мужчинам часто недостаточно одной женщины.

Отношения (фото из открытых источников)

В нашем же обществе полигамия — синоним непорядочности, неверности и измены. Поэтому будем иметь в виду не количество официальных жен, а число половых партнерш мужчины, пишет Pronedra. На тему полигамности мужчин проводятся многочисленные исследования, результаты которых указывают на то, что у мужчин на генетическом уровне заложено стремление к разнообразию.

Если обратиться к истории, то наиболее известными ловеласами были именно мужчины (вспомним Казанову, Наполеона, Маркиза де Сада, Мигеля де Маньяра — он же литературный Дон Жуан и множество других). Ученые из разных областей посвящают свои научные труды мужскому непостоянству, по научному — полигамности, и к единому мнению до сих пор не дошли. Историки руководствуются примерами из Древнего мира (со времен становления общества и первобытного строя).

Но самая интересная точка зрения биологов: они считают, что мужская полигамия родом из животного мира. Якобы поведением мужчины управляет просоциальный гормон аргинин-вазопрессин. Когда у мужчины с его партнершей начинаются проблемы в отношениях, вредное воздействие этого гормона толкает его на измену пассии. Психоаналитики утверждают, что полигамность — не только мужская черта: поддерживать отношения с несколькими партнерами может и женщина, ведь это заложено природой. Общество диктует, чтобы эти позывы сдерживались, но не все придерживаются морали. Американский психолог Эндрю Смайлер предположил, что в процессе эволюции человек стремится к моногамии и семейной жизни с любимым, а то, что ему мало одной женщины — лишь следствие его поисков единственной и неповторимой. Психологи уверены, что есть несколько причин появления полигамии.

В целом с точки зрения психологов, мужская полигамия вызывается:

психологическими проблемами в семье — мужчинам легче сходить "налево" и насладиться новой женщиной, чем выяснить отношения и разбираться со старой;

воспитанием — пример отца или его отсутствие могут привести человека к убеждению необходимости самоутверждения через представительниц прекрасной половины человечества.

Опросы, проведенные социологами, дали интересный результат: оказалось, что изменяют в основном те мужчины, чей уровень IQ ниже 110. Представители сильного пола с высокими показателями интеллекта являются сторонниками моногамии в отношениях.

Статистические данные американских исследований говорят, что более 70% мужчин не терпят однообразия и не прочь завести интрижку с симпатичной незнакомой девушкой. Можно ли верить таким показателем? Ведь каждый из опрошенных говорит, что невозможно проверить.

Напомним, в летнюю жару секс может приносить дискомфорт. И чтобы получить максимум удовольствия от близости и разнообразить ощущения, стоит принять во внимание несколько простых рекомендаций.





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