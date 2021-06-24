От ролевых игр к еде: сексуальные фантазии у британцев

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Ольга Чародий
Британцы поделились своими сексуальными пожеланиями и
оказалось, что у мужчин и женщин они отличаются. Как — читайте дальше.
Сексуальные фантазии (фото из открытых источников)
Если вы когда-нибудь задумывались над тем, чтобы добавить пикантности в свою интимную жизнь, то исследования команды IllicitEncounters вам может пригодиться. Компания провела опрос среди 2 тысяч человек, чтобы определить, чего хотят женщины и мужчины в постели. Оказалось, что предпочтения таки отличаются, и мало кто из пар обсуждает свои сексуальные фантазии. Опрошенные девушки предпочли секс на природе (пляж, лес), а вот на первом месте среди пожеланий мужчин оказалось домашнее порно.
Хотя такие мечты и довольно простыми и распространенными, но
32% мужчин и 32% женщин не готовы рассказывать о них своим партнерам. Несмотря
на это, большинство (74% мужчин и 67% женщин) имеют действительно похотливые
фантазии.
Сексуальные фантазии
женщин:
Секс на природе
Секс с завязанными глазами
Пирсинг на теле
Ролевые игры
Переодевание/сексуальные костюмы
Домашняя съемка порно с партнером
Доминирование и подчинение
Игры с едой
Бондаж (с шлепками и плетьми)
Связывания
Сексуальные фантазии мужчин:
Домашняя съемка порно с партнером
Ролевые игры (особенно с формой)
Бондаж (с шлепками и плетью)
Секс на природе
Секс втроем
Латекс и кожа
Доминирование и подчинение
Пирсинг на теле
Игры с едой
Секс с завязанными глазами
Эксперт по взаимоотношениям Джессика Леони объясняет, что именно отсутствие общения партнеров на тему предпочтений в постели может побудить кого-то из них на роман на стороне.
Поэтому очень важно уметь поддерживать пикантные разговоры и обсуждать со второй половинкой свои страхи и желания.
Как сообщали ранее в летнюю жару секс может приносить дискомфорт. И чтобы получить максимум удовольствия от близости и разнообразить ощущения, стоит принять во внимание несколько простых рекомендаций.
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