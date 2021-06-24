От ролевых игр к еде: сексуальные фантазии у британцев

Британцы поделились своими сексуальными пожеланиями и оказалось, что у мужчин и женщин они отличаются. Как — читайте дальше.

Сексуальные фантазии (фото из открытых источников)

Если вы когда-нибудь задумывались над тем, чтобы добавить пикантности в свою интимную жизнь, то исследования команды IllicitEncounters вам может пригодиться. Компания провела опрос среди 2 тысяч человек, чтобы определить, чего хотят женщины и мужчины в постели. Оказалось, что предпочтения таки отличаются, и мало кто из пар обсуждает свои сексуальные фантазии. Опрошенные девушки предпочли секс на природе (пляж, лес), а вот на первом месте среди пожеланий мужчин оказалось домашнее порно.

Хотя такие мечты и довольно простыми и распространенными, но 32% мужчин и 32% женщин не готовы рассказывать о них своим партнерам. Несмотря на это, большинство (74% мужчин и 67% женщин) имеют действительно похотливые фантазии.

Сексуальные фантазии женщин:

Секс на природе

Секс с завязанными глазами

Пирсинг на теле

Ролевые игры

Переодевание/сексуальные костюмы

Домашняя съемка порно с партнером

Доминирование и подчинение

Игры с едой

Бондаж (с шлепками и плетьми)

Связывания





Сексуальные фантазии мужчин:

Домашняя съемка порно с партнером

Ролевые игры (особенно с формой)

Бондаж (с шлепками и плетью)

Секс на природе

Секс втроем

Латекс и кожа

Доминирование и подчинение

Пирсинг на теле

Игры с едой

Секс с завязанными глазами

Эксперт по взаимоотношениям Джессика Леони объясняет, что именно отсутствие общения партнеров на тему предпочтений в постели может побудить кого-то из них на роман на стороне.

"Проблема многих людей в длительных отношениях в том, что их "темная" сторона со временем развивается, и они обнаруживают, что имеют различные сексуальные потребности, которые постоянный партнер вряд ли сможет удовлетворить", — отмечает она.

Поэтому очень важно уметь поддерживать пикантные разговоры и обсуждать со второй половинкой свои страхи и желания.

Как сообщали ранее в летнюю жару секс может приносить дискомфорт. И чтобы получить максимум удовольствия от близости и разнообразить ощущения, стоит принять во внимание несколько простых рекомендаций.

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