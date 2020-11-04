kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.11.2020

BTC/USD

13860.50

ETH/USD

384.38

LTC/USD

52.96

НБУ 04.11.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг секс Не в кровати: 4 лучших места для горячего секса дома
commentss НОВОСТИ Все новости

Не в кровати: 4 лучших места для горячего секса дома

Секс в спальне, даже самый страстный, может наскучить

сегодня, 14:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Если хотите разнообразить свою сексуальную жизнь и привнести в нее новые яркие ощущения, тогда выходите за пределы спальни и расширяйте географию своих сексуальных утех. Вот несколько мест, которые вам в этом помогут.

Не в кровати: 4 лучших места для горячего секса дома

На столе

Можно в порыве страсти смахнуть со стола все вещи, как часто делают это в фильмах, и заняться страстным сексом. Стол идеально подходит для позы бабочки — одной из вариаций миссионерской позиции. 

Подоконник

Еще одно отличное место, чтобы поддаться страсти, выйдя за пределы спальни. Женщина может опереться на подоконник и выгнуть спину, словно кошечка. И чем больше прогиб, тем ярче ощущения. Партнер, естественно, должен пристроится к вам сзади. 

На стиральной машинке

Почему бы не добавить к плановой большой стирке немного "перчика"? Женщина может сесть на стиральную машину и обхватить любимого ногами или же забросить одну ему на плечо для получения большего удовольствия. К слову, машинку можно включить на режим отжима, тогда она будет вибрировать и ускорит оргазм.

На кресле

Весьма удобное место, чтобы заняться жарким сексом. Женщина может оседлать своего партнера и начать плавные движения, с каждым разом усиливая их интенсивность. А он, в свою очередь, с помощью оральных ласк обострить ее ощущения. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что делает секс более приятным.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edinstvennaya.ua/sex/razgovory-pro-eto/27251-ne-v-krovati-4-sposoba-raznoobrazit-seks-vyydya-za-predely-spalni
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ