Не в кровати: 4 лучших места для горячего секса дома

Если хотите разнообразить свою сексуальную жизнь и привнести в нее новые яркие ощущения, тогда выходите за пределы спальни и расширяйте географию своих сексуальных утех. Вот несколько мест, которые вам в этом помогут.

На столе

Можно в порыве страсти смахнуть со стола все вещи, как часто делают это в фильмах, и заняться страстным сексом. Стол идеально подходит для позы бабочки — одной из вариаций миссионерской позиции.

Подоконник

Еще одно отличное место, чтобы поддаться страсти, выйдя за пределы спальни. Женщина может опереться на подоконник и выгнуть спину, словно кошечка. И чем больше прогиб, тем ярче ощущения. Партнер, естественно, должен пристроится к вам сзади.

На стиральной машинке

Почему бы не добавить к плановой большой стирке немного "перчика"? Женщина может сесть на стиральную машину и обхватить любимого ногами или же забросить одну ему на плечо для получения большего удовольствия. К слову, машинку можно включить на режим отжима, тогда она будет вибрировать и ускорит оргазм.

На кресле

Весьма удобное место, чтобы заняться жарким сексом. Женщина может оседлать своего партнера и начать плавные движения, с каждым разом усиливая их интенсивность. А он, в свою очередь, с помощью оральных ласк обострить ее ощущения.

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