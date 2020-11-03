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Ученые рассказали, что делает секс более приятным

Оказывается, чтобы получить удовольствие в постели, необходимо открыто говорить о своих желаниях. Исследование, опубликованное в Journal of Sex & Marital Therapy, показало, что чем более коммуникативными вы будете во время секса, а не только до или после, тем больше сексуального удовольствия получите.

сегодня, 13:50
Автор:

Седлецкая Татьяна


Ученые рассказали, что делает секс более приятным

Depositphotos

Исследователи из Университета Арканзаса решили изучить преимущества общения во время секса, подчеркнув, что научных исследований по этому поводу мало. "Предыдущие исследования были сосредоточены на общении до и после секса, но общение во время секса — это область, которой не уделяется должного внимания", — пишут авторы. Учитывая этот пробел в исследовании, ученые выяснили, как использование вербального и невербального общения между партнерами во время занятиями любовью связано с сексуальным удовлетворением.

Для проведения исследования эксперты проанализировали сексуальную жизнь 398 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Результаты показали прямую корреляцию – откровенные разговоры приводят к более приятному опыту. Рассказы партнеру о том, какая стимуляция вам нужна, что нравится, а что нет, с большей вероятностью приводят к оргазму.  

Найдите стиль общения, который вам наиболее удобен во время секса. Такие невербальные сигналы, как использование рук, чтобы направить партнера в нужное место, также работают. В конце концов, каждый человек индивидуален, и если вы не сообщите партнеру, что именно вам нужно для достижения максимального удовольствия, вы вряд ли это получите.


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