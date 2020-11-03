Ученые рассказали, что делает секс более приятным

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Исследователи из Университета Арканзаса решили изучить преимущества общения во время секса, подчеркнув, что научных исследований по этому поводу мало. "Предыдущие исследования были сосредоточены на общении до и после секса, но общение во время секса — это область, которой не уделяется должного внимания", — пишут авторы. Учитывая этот пробел в исследовании, ученые выяснили, как использование вербального и невербального общения между партнерами во время занятиями любовью связано с сексуальным удовлетворением.

Для проведения исследования эксперты проанализировали сексуальную жизнь 398 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Результаты показали прямую корреляцию – откровенные разговоры приводят к более приятному опыту. Рассказы партнеру о том, какая стимуляция вам нужна, что нравится, а что нет, с большей вероятностью приводят к оргазму.

Найдите стиль общения, который вам наиболее удобен во время секса. Такие невербальные сигналы, как использование рук, чтобы направить партнера в нужное место, также работают. В конце концов, каждый человек индивидуален, и если вы не сообщите партнеру, что именно вам нужно для достижения максимального удовольствия, вы вряд ли это получите.

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