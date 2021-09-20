Названы знаки Зодиака, у которых несколько жизней

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые отличаются от других тем, что имеют больше, чем одну жизнь. Судьба им благоволит, благодаря чему они способны успешно преодолевать даже безнадежные передряги.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Этих людей будто оберегают ангелы-хранители. Им всегда удается избежать угрозы здоровью и материальному благосостоянию, пишет yourtango.



Львы очень дальновидные. Они умеют точно прогнозировать развитие событий. Благодаря природной интуиции они четко определяют сомнительные дела и узнают ненадежных личностей. Представители этого астрологического символа также умеют грамотно применить свои знания и жизненный опыт. Критические ситуации для них — лишь проверка собственных сил.



Скорпионы очень стойкие люди. Их энергетика очень мощная благодаря тому, что они умеют направлять свои сильные стороны в нужное русло. Они почти всегда выходят победителями из всех споров и конфликтов. Если в какой-то момент их жизни разрушается, они просто начинают новое.



Водолеи быстро забывают все непростые испытания, которые им пришлось преодолеть. Это очень помогает им в жизни. Водолеи не цепляются за прошлое и не дают ошибкам испортить их жизни. Представители этого знака Зодиака хорошо приспосабливаются к любой ситуации благодаря своей позитивности и природной энергии. Внутренняя сила — главный оберег Водолеев.





Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 20 — 26 сентября 2021. Новая неделя сентября отметится для большинства знаков Зодиака порцией меланхолии и неожиданным вдохновением, а кому выпадет возможность начать новую страницу в жизни, передает Радио Maximum. Что же звезды прогнозируют для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым любых неожиданностей судьбы.

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