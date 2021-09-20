Гороскоп на эту неделю 20 - 26 сентября 2021: прогноз для всех знаков Зодиака

Актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 20 — 26 сентября 2021. Новая неделя сентября отметится для большинства знаков Зодиака порцией меланхолии и неожиданным вдохновением, а кому выпадет возможность начать новую страницу в жизни, передает Радио Maximum. Что же звезды прогнозируют для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым любых неожиданностей судьбы.

Гороскоп (фото из открытых источников)





Овен



Овны на этой неделе смогут распланировать свое будущее, поэтому не лишним будет привести в порядок то, что уже есть. Пришло время выполнить давние задача, навести порядок вокруг и в своих мыслях. Также не лишним будет испытать новое хобби.





Телец





Тельцам представится возможность получить не только новые знания и впечатления, но и свежие мысли по поводу того, каким они видят жизнь. Это позволит переосмыслить немало всего, а также определить, в каком направлении дальше двигаться. Более улыбайтесь и ловите хорошие мгновения.





Близнецы





Хотя старт недели и может показаться не самые позитивные для Близнецов, но уже к выходным ситуация наладится. Зато эти несколько дней будут очень продуктивными и вдохновлять не останавливаться. Попробуйте меньше раздражаться по пустякам.





Рак





Ракам астрологи советуют в новом недели сентября сконцентрировать внимание на позитиве и не обращать внимания, если что-то идет не по плану. Все проконтролировать невозможно, а вот найти плюсы можно почти везде. Поэтому находите свет и делитесь им с окружающими.





Лев





Львы наконец наберутся сил для новых свершений, а на этой осенней недели для них не будет существовать серьезных преград. Зато будет возможность показать свои умения и таланты во всей красе. Конечно, если они не будут брать на себя слишком много, поэтому стоит делать перерывы хотя бы на кофе.





Дева





Девам не хватает уверенности в себе, поэтому не лишним будет сейчас испытать аффирмации. Чаще говорите себе о том, что вы достойны большего, вы замечательные и не должны ни перед кем оправдываться. Сейчас период для того, чтобы сосредоточиться на собственном "я".





Весы



Весы поймали осеннее настроение и не готовы быстро двигаться вперед, поэтому им нужно позволить себе делать паузы. Не заставляйте себя заниматься тем, что отнимает слишком много энергии и не является необходимым. Совсем скоро силы вернутся.





Скорпион



Скорпионам астрологи рекомендуют сейчас обратить на свои отношения с окружающими и собой. Возможно, что-то изменилось, но вы не заметили из-за загруженности делами. Поэтому посвятите больше времени тем, кто всегда рядом.





Стрелец





Стрельцы готовы выйти на новый этап в своей жизни, поэтому не лишним будет помнить о силе позитивного мышления. Чем больше вы будете уверены в том, что будущее однозначно солнечное, тем ярче оно будет. Делитесь своими эмоциями и не бойтесь.





Козерог





Козерогам хочется перемен, но они слишком боятся того, что может случиться. Поэтому сейчас замечательный период для того, чтобы проанализировать собственные жизни и действия. Это поможет почувствовать больше уверенности и сориентироваться, в каком направлении пора уходить. Конечно же, небольшими шагами.





Водолей





Очень активная и динамичная неделя ожидает Водолея, поэтому им будет не лишним запастись не только хорошим настроением, но и вариантами отдыха. Комбинируйте работу с перерывами, чтобы не терять запал и вдохновения. Все получится!





Рыбы





Рыбы постепенно привыкают к осеннему настроению и ритму, но им все еще Не хватает вдохновения и того, что бы приносило настоящее удовольствие. Кому-то больше везет в отношениях, кому повезло в работе, но самое время скомпоновать эти две составляющие радости.





Напомним, в жизни каждого бывают неприятные моменты, но некоторые люди совершенно не готовы прощать другим. Поэтому астрологи назвали знаки Зодиака, которые почти никогда не готовы двигаться вперед и могут даже планировать месть.

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