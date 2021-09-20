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Гороскоп на эту неделю 20 - 26 сентября 2021: прогноз для всех знаков Зодиака

Новая неделя сентября отметится для большинства знаков Зодиака порцией меланхолии и неожиданным вдохновением

сегодня, 08:35
Автор:

Ольга Чародий

Актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 20 — 26 сентября 2021. Новая неделя сентября отметится для большинства знаков Зодиака порцией меланхолии и неожиданным вдохновением, а кому выпадет возможность начать новую страницу в жизни, передает Радио Maximum. Что же звезды прогнозируют для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым любых неожиданностей судьбы.

Гороскоп на эту неделю 20 - 26 сентября 2021: прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп (фото из открытых источников)


Овен


Овны на этой неделе смогут распланировать свое будущее, поэтому не лишним будет привести в порядок то, что уже есть. Пришло время выполнить давние задача, навести порядок вокруг и в своих мыслях. Также не лишним будет испытать новое хобби.


Телец


Тельцам представится возможность получить не только новые знания и впечатления, но и свежие мысли по поводу того, каким они видят жизнь. Это позволит переосмыслить немало всего, а также определить, в каком направлении дальше двигаться. Более улыбайтесь и ловите хорошие мгновения.


Близнецы


Хотя старт недели и может показаться не самые позитивные для Близнецов, но уже к выходным ситуация наладится. Зато эти несколько дней будут очень продуктивными и вдохновлять не останавливаться. Попробуйте меньше раздражаться по пустякам.


Рак


Ракам астрологи советуют в новом недели сентября сконцентрировать внимание на позитиве и не обращать внимания, если что-то идет не по плану. Все проконтролировать невозможно, а вот найти плюсы можно почти везде. Поэтому находите свет и делитесь им с окружающими.


Лев


Львы наконец наберутся сил для новых свершений, а на этой осенней недели для них не будет существовать серьезных преград. Зато будет возможность показать свои умения и таланты во всей красе. Конечно, если они не будут брать на себя слишком много, поэтому стоит делать перерывы хотя бы на кофе.


Дева


Девам не хватает уверенности в себе, поэтому не лишним будет сейчас испытать аффирмации. Чаще говорите себе о том, что вы достойны большего, вы замечательные и не должны ни перед кем оправдываться. Сейчас период для того, чтобы сосредоточиться на собственном "я".


Весы


Весы поймали осеннее настроение и не готовы быстро двигаться вперед, поэтому им нужно позволить себе делать паузы. Не заставляйте себя заниматься тем, что отнимает слишком много энергии и не является необходимым. Совсем скоро силы вернутся.


Скорпион


Скорпионам астрологи рекомендуют сейчас обратить на свои отношения с окружающими и собой. Возможно, что-то изменилось, но вы не заметили из-за загруженности делами. Поэтому посвятите больше времени тем, кто всегда рядом.


Стрелец


Стрельцы готовы выйти на новый этап в своей жизни, поэтому не лишним будет помнить о силе позитивного мышления. Чем больше вы будете уверены в том, что будущее однозначно солнечное, тем ярче оно будет. Делитесь своими эмоциями и не бойтесь.


Козерог


Козерогам хочется перемен, но они слишком боятся того, что может случиться. Поэтому сейчас замечательный период для того, чтобы проанализировать собственные жизни и действия. Это поможет почувствовать больше уверенности и сориентироваться, в каком направлении пора уходить. Конечно же, небольшими шагами.


Водолей


Очень активная и динамичная неделя ожидает Водолея, поэтому им будет не лишним запастись не только хорошим настроением, но и вариантами отдыха. Комбинируйте работу с перерывами, чтобы не терять запал и вдохновения. Все получится!


Рыбы


Рыбы постепенно привыкают к осеннему настроению и ритму, но им все еще Не хватает вдохновения и того, что бы приносило настоящее удовольствие. Кому-то больше везет в отношениях, кому повезло в работе, но самое время скомпоновать эти две составляющие радости.


Напомним, в жизни каждого бывают неприятные моменты, но некоторые люди совершенно не готовы прощать другим. Поэтому астрологи назвали знаки Зодиака, которые почти никогда не готовы двигаться вперед и могут даже планировать месть.



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Источник: https://mixnews.lv/
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