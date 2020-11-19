Мужчины: реакция на беременность

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Возможно, беременность стала для вас неожиданностью, если вы не говорили с партнером о том, чтобы родить ребенка, или ваша девушка/жена забеременела быстрее, чем вы ожидали. Если вы чувствуете неуверенность или испытываете сильный шок, на принятие новости вам может понадобиться некоторое время.

Почему это может быть сложно

Может быть, вы никогда не говорили о рождении малыша. Или вы сказали, что когда-то хотели бы иметь детей, но позже, не сейчас. Вы могли даже обсудить и согласиться, что вашего первого ребенка вы родите в 25 лет (или 30 – 35 лет). Но теперь один из вас готов двигаться вперед — а другой не так уверен.

Обмен новостями о беременности

Если вы только что узнали о беременности, от радости у вас может возникнуть сильное желание выкрикивать эту новость на каждом шагу! Но многие будущие мамы и папы ждут до 12 недель, чтобы огласить новость о беременности. На этом сроке риск выкидыша существенно снижается, а также у вас на руках уже есть результаты анализов первого скрининга, которые указывают на нормальное развитие вашего малыша.

Обсудите заранее с вашим партнером вопрос — кому вы скажете и когда. Имея четкий план оглашения новостей, вы сможете избежать обидных чувств, разногласий и вероятности того, что возбужденная семья и друзья распространят эту новость за вас!

Ранняя стадия беременности — время для обучения

Беременность — это ваш шанс привыкнуть к идее стать папой и подумать о том, что это значит для вас. Возможно, беременность означает, что вам нужно обсудить некоторые темы с вашими родителями, например, об их причастности к воспитанию ребенка, или договориться с вашим работодателем о том, как вы можете балансировать работу и поддержку беременной жены.

Что вы можете сделать:

· Потратьте время, чтобы понять свои чувства. Поговорите со своей женой, другом или другим доверенным человеком о том, что вас беспокоит. Если вы знаете другого будущего отца, вы можете поделиться своими мыслями с ним.

· Решите со своей женой вопрос, когда вы хотите поделиться новостями с другими людьми.

· Подумайте о том, что означает для вас стать папой.

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