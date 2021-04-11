Мужчина надел гайку на половой член и не смог ее снять самостоятельно

Сотрудники аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" смогли помочь киевлянину, который ради интереса надел гайку на собственный половой орган, и не смог ее снять.

Спасатели смогли помочь киевлянину (фото из открытых источников)

Как сообщили спасатели в Facebook, при помощи медиков они сделали невозможное, и пострадавший не получил ни царапины.

Сотрудникам Службы спасения остается призывать не проводить подобные эксперименты с собственным телом.

"Спасатели, конечно, вас выручат, но обстоятельства могут быть совершенно разными", — заявили они.





Напомним, секс-скандалы, в которых оказался замешанным 34-летний голливудский актер Арми Хаммер, серьезно отразились на его карьере в кинематографе. Недавно он потерял роль в триллере "Шпион на миллиард долларов". Инсайдеры сообщают, что эта кинолента о "холодной войне" была последним активным проектом актера и сейчас он больше нигде не задействован. Американская кинокомпания Walden Media, которая снимает фильм "Шпион на миллиард долларов", разорвала контракт с Арми Хаммером на фоне секс-скандалов с его участием. Представители кинокомпании отказались комментировать этот инцидент. В новом триллере 34-летний актер должен был сыграть с Мадсом Миккельсеном. Кто теперь заменит его в картине — пока неизвестно. Отметим, что Арми Хаммер снялся в более 40 фильмах, наиболее известные из них "Агенты А.Н.К.Л.", "Отель Мумбаи: Противостояние", "Ребекка", "Рождение нации".

Как сообщали ранее, в январе 2021 года голливудский актер оказался в центре скандала. Его бывшая девушка Кортни Вучекович и еще несколько других женщин заявили о жестоком обращении, которому они предположительно подверглись со стороны знаменитости. Позже в Instagram-аккаунте House of Effie появились скриншоты переписки , в которых участвовал актер и его бывшие подружки.

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