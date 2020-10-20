Может ли мастурбация разрушить отношения между партнерами: ответ сексолога

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Любовь Блажко
Если верить статистике, то большинство партнеров запрещают своей второй половинке смотреть порно или мастурбировать, потому что они уверены в том, что это может плохо отразиться на их отношениях. Сексолог Эмили Морзе в своем подкасте "Sex with Emily" поделилась, что это вовсе не так, передает издание lux.
Может ли мастурбация разрушить отношения между партнерами. Фото: unsplash
Специалист уверенно заявила о том, что мастурбация не может негативно повлиять на взаимоотношения возлюбленных, а наоборот, поможет сблизиться еще больше. Она добавила, что эффективнее всего делать это вдвоем, таким образом показывая друг другу, к каким местам на теле лучше прикасаться. Эмили подытожила, что это занятие может значительно разнообразить интимную жизнь.
Также сексолог назвала несколько основных причин, почему стоит начать это делать:
- она помогает лучше узнать свое тело
- она снимает стресс
- она снимает сексуальное напряжение.
Мастурбация может оказаться проблемой только в том случае, когда партнер привыкнет к таким одиноким любовным занятиям, и вторая половинка перестанет его интересовать, утверждает Эмили.
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