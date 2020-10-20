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Может ли мастурбация разрушить отношения между партнерами: ответ сексолога

Как оказалось, это занятие поможет паре сблизиться

сегодня, 21:04
Автор:

Любовь Блажко

Если верить статистике, то большинство партнеров запрещают своей второй половинке смотреть порно или мастурбировать, потому что они уверены в том, что это может плохо отразиться на их отношениях. Сексолог Эмили Морзе в своем подкасте "Sex with Emily" поделилась, что это вовсе не так, передает издание lux.

Может ли мастурбация разрушить отношения между партнерами: ответ сексолога

Может ли мастурбация разрушить отношения между партнерами. Фото: unsplash

Специалист уверенно заявила о том, что мастурбация не может негативно повлиять на взаимоотношения возлюбленных, а наоборот, поможет сблизиться еще больше. Она добавила, что эффективнее всего делать это вдвоем, таким образом показывая друг другу, к каким местам на теле лучше прикасаться. Эмили подытожила, что это занятие может значительно разнообразить интимную жизнь.

Также сексолог назвала несколько основных причин, почему стоит начать это делать:

- она помогает лучше узнать свое тело

- она снимает стресс

- она снимает сексуальное напряжение.

Мастурбация может оказаться проблемой только в том случае, когда партнер привыкнет к таким одиноким любовным занятиям, и вторая половинка перестанет его интересовать, утверждает Эмили. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, фразы, которые категорически нельзя говорить голому мужчине. Как выяснилось, существует несколько фраз, которые совсем нежелательно говорить своему мужчине, когда тот без одежды. И если вы не хотите испортить отношения с любимым, то не используйте выражения, которые могут его расстроить в самый неподходящий момент.


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