Снижение либидо – это распространенная проблема, которая часто становится следствием хронического стресса, усталости или эмоциональной удаленности в паре. Эксперты отмечают, что прежде чем бежать в аптеку, следует обратить внимание на естественные методы стимуляции желания.

Либидо на паузе: как психология и образ жизни влияют на ваше «хочу»

Почему исчезает желание

Частые причины:

Хронический стресс и переутомление

Недосыпание

Эмоциональная дистанция в паре

Гормональные колебания (после родов, грудного вскармливания, перед менструацией)

Накопленные образы

Рутина и отсутствие новизны

Либидо напрямую связано с психоэмоциональным состоянием. Если мозг постоянно в режиме выживания, тело не переключается в режим наслаждения. Начните с отдыха, а не с секса. Иногда проблема не в отсутствии желания, а в истощении.

Во-первых, ключевым фактором является качественный сон и снижение уровня кортизола. Организм в состоянии выживания автоматически выключает репродуктивные функции. Во-вторых, специалисты советуют практиковать "эмоциональное свидание": искренние разговоры без гаджетов помогают восстановить доверие, являющееся фундаментом сексуального влечения.

Также действенными методами являются изменение рациона (сложение продуктов, богатых цинком и магнием), совместные занятия спортом и изучение новых языков любви. Помните: либидо начинается в уме, поэтому работа над психологическим комфортом часто дает лучший результат, чем любые стимуляторы.

Когда следует обратиться к врачу

Если понижение либидо длится долго и сопровождается:

резкими сменами настроения

нарушением цикла

болью во время секса

симптомами депрессии

— следует проконсультироваться с гинекологом, эндокринологом или психотерапевтом.

