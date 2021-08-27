Британская актриса гайанского происхождения Летиша Райт травмировалась на съемках продолжения "Черной пантеры". Об этом сообщает журнал People.

Летиша Райт - фото из открытых источников

27-летняя актриса, которая играет Шуре во франшизе, была госпитализирована после инцидента с каскадером.

"Летиша Райт получила легкие травмы сегодня во время съемок трюка для "Черная пантера: Ваканда навсегда". Сейчас она получает помощь в местной больнице и, как ожидается, скоро будет выписана", — говорится в заявлении Marvel.

Согласно данным издания Deadline, Райт участвовала в ночных съемках в Бостоне, когда произошла авария. Основные съемки фильма проходят в Атланте, где снимается большинство проектов Marvel. Entertainment Weekly сообщил, что ее уже выписали из больницы. Ожидается, что инцидент не повлияет на график производства фильма.

"Ваканда навсегда" — продолжение "Черной пантеры" 2018 года и первый фильм франшизы после смерти Чедвика Боузман, который умер год назад от рака толстой кишки.

Напомним, с популярной голливудской актрисой Холли Берри случилась неприятность во время съемок нового боевика "В синяках". Она сломала ребро, как только началась работа на съемочной площадке. Но 54-летняя американка с травмой продолжила съёмки. Об этом сообщает Entertainment Weekly. В новом фильме актриса играет бойца ММА Джеки Джастис. Вот что рассказал о самопожертвовании Берри ради искусства, в частности, нового фильма, координатор трюков Эрик Браун. "Холли — особый случай. Я работал со многими артистами, но ни у кого не видел такой трудовой этики", — заявил он. К слову, звезда Голливуда стала режиссером новой работы. Американский боевик "В синяках" зрители смогут посмотреть на Netflix уже с 24 ноября 2021 года.

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