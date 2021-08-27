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Ольга Чародий
Британская актриса гайанского происхождения Летиша Райт травмировалась
на съемках продолжения "Черной пантеры". Об этом сообщает журнал
People.
Летиша Райт - фото из открытых источников
27-летняя актриса, которая играет Шуре во франшизе, была
госпитализирована после инцидента с каскадером.
"Летиша Райт получила легкие травмы сегодня во время
съемок трюка для "Черная пантера: Ваканда навсегда". Сейчас она
получает помощь в местной больнице и, как ожидается, скоро будет выписана",
— говорится в заявлении Marvel.
Согласно данным издания Deadline, Райт участвовала в ночных
съемках в Бостоне, когда произошла авария. Основные съемки фильма проходят в
Атланте, где снимается большинство проектов Marvel. Entertainment Weekly
сообщил, что ее уже выписали из больницы. Ожидается, что инцидент не повлияет
на график производства фильма.
"Ваканда навсегда" — продолжение "Черной пантеры" 2018 года и первый фильм франшизы после смерти Чедвика Боузман, который умер год назад от рака толстой кишки.
Напомним, с популярной голливудской актрисой Холли Берри случилась неприятность во время съемок нового боевика "В синяках". Она сломала ребро, как только началась работа на съемочной площадке. Но 54-летняя американка с травмой продолжила съёмки. Об этом сообщает Entertainment Weekly. В новом фильме актриса играет бойца ММА Джеки Джастис. Вот что рассказал о самопожертвовании Берри ради искусства, в частности, нового фильма, координатор трюков Эрик Браун. "Холли — особый случай. Я работал со многими артистами, но ни у кого не видел такой трудовой этики", — заявил он. К слову, звезда Голливуда стала режиссером новой работы. Американский боевик "В синяках" зрители смогут посмотреть на Netflix уже с 24 ноября 2021 года.
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