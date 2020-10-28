3 вещи, которые могут произойти после секса с новым партнером

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Аллергическая реакция

В частности, аллергическая реакция может возникнуть на определенный тип презерватива или лубриканта, особенно если вы не использовали его раньше. Если ваш новый партнер использует какие-либо лосьоны, спреи или гели для интимной гигиены, они также могут вызвать раздражение влагалища или аллергическую реакцию. Стоит отметить, что все эти продукты могут увеличить риск заражения дрожжевой инфекцией.

Инфекция мочевыводящих путей

Новые сексуальные позиции (а также грубый секс) могут повысить риск заражения ИМП. Методы или позы нового партнера могут отличаться от привычных вам, и если они приводят к прямому трению уретры, это способствует проникновению бактерий в нее. Микробы найдут новое пристанище в мочевом пузыре и могут вызвать инфекцию.

Другие инфекции, которые необязательно классифицируются как передаваемые половым путем

Незащищенный секс — это не только ВИЧ, гепатит, герпес, сифилис и хламидиоз. Сперма может содержать и передавать множество вирусов и бактерий, которые обычно не передаются половым путем. Лучший способ избежать всех потенциальных нюансов, связанных с интимной близостью, — откровенно поговорить с партнером о своем сексуальном здоровье до секса, а также использовать презервативы.





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