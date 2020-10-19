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5 вещей, которые вы всегда должны делать после секса

Топ 5 полезных привычек, которых определенно стоит придерживаться, независимо от возраста и типа отношений, в которых вы состоите.

сегодня, 12:32
Автор:

Седлецкая Татьяна


5 вещей, которые вы всегда должны делать после секса

Фото: health.24tv.ua

Посетить туалетную комнату 

Бактерии могут передаваться во время полового акта, а при мочеиспускании они вымываются из уретры, уменьшая вероятность попадания в мочевой пузырь, где могут привести к инфекции. В целом это очень хорошая привычка, она особенно важна, если вы склонны к инфекциям мочевыводящих путей.

Используйте влажные салфетки

Чтобы обезопасить себя от нежелательной инфекции, также важно протереть половые губы и внешнюю область влагалища, удаляя любые скопления бактерий. Если вы не можете принять душ, хорошей альтернативой станут влажные салфетки, которые не содержат в составе спирта.  

Используйте средство для восстановления баланса pH

Здоровое влагалище имеет кислую среду pH. Слюна, сперма и смазки – все то, с чем вы вступаете в контакт во время секса, может изменить pH, увеличивая риск возникновения вагинальных дрожжевых грибков или бактериальной инфекции. Чтобы минимизировать риски, используйте специальное средство для интимной гигиены после секса.

Следите за любыми странными симптомами

Даже если вы принимаете все необходимые меры предосторожности, всегда обращайте внимание на проявление любых признаков возможной половой инфекции.  Они могут включать густые белые выделения, зуд и неприятный запах. Если возникают сомнения, обязательно обратитесь к своему гинекологу.

Следите за своим менструальным циклом

Также важно отслеживать свой менструальный цикл, особенно если вы занимаетесь сексом регулярно. Независимо от того, пытаетесь ли вы забеременеть или используете средства контрацепции, установите специальное приложение на смартфон, чтобы сделать этот процесс максимально удобным для себя.


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