5 вещей, которые нельзя делать перед сексом

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Обильный ужин

Возможно, вы были на свидании в самом потрясающем ресторане, но если вы планируете развлечься перед сном, придерживайтесь легких закусок и маленьких порций. Переедание может не только привести к вздутию живота, но и к сексуальным проблемам. Кровь, которая приливает к половым органам во время сильного возбуждения, будет задействована в других частях вашего организма, чтобы переварить обильный ужин.

Проблемные продукты

Еще одна вещь, о которой нужно знать – продукты, которые вы потребляете перед сексом. Лучше всего держаться подальше от таких продуктов, вызывающих вздутие живота, как молочка, капуста, бобы и лук, а также красное мясо в сочетании с сахаром.

Алкоголь

Было доказано, что чрезмерное количество алкоголя негативно влияет на секс, особенно на женский организм и его способность испытывать оргазм. Алкоголь обезвоживает организм, поэтому может привести к сухости влагалища и общему плохому самочувствию — и то и другое будет влиять на удовольствие, которое вы испытываете во время секса.

Антигистаминные препараты

Эксперты рекомендуют избегать приема любых антигистаминных препаратов перед сексом, так как они сильно обезвоживают организм, причиняя сухость влагалища. Если вы страдаете от сезонной аллергии, вы можете принять половину таблетки за несколько часов до предположительного занятия любовью.

Ссора

Если вы планируете любовные утехи, то дважды подумайте перед тем, как соберетесь ругать партнера из-за того, что он снова забыл помыть посуду. Хороший секс основан на искренней расположенности друг к другу, поэтому отложите любые неприятные обсуждения на утро, чтобы какие-либо ссоры или нерешенные противоречия не направлялись вместе с вами в спальню.

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