5 способов почувствовать себя сексуальной после рождения ребенка

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МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Фото: depositphotos
Несомненно, младенцы меняют все — в том числе и ваше
отношение к собственному телу. Для многих женщин абсолютно нормально хотеть
избежать половой близости с партнером и не чувствовать себя сексуальной после
рождения первенца.
Простите
себя
Многие женщины страдают от иррациональных мыслей,
беспокойств и забот, которые приходят вместе с ребенком — в основном из-за
гормонов. От страха снова забеременеть и испытать послеродовую депрессию до
ревности по поводу внимания мужа, — все эти мысли являются нормальными, поэтому
простите себя за них! Чтобы снова почувствовать себя сексуально, вам нужно избавиться
от ненужных мыслей в своей голове.
Сделайте
интимные снимки
Даже самая простая сексуальная поза для фотографии может
помочь. Психолог говорит, что подобные изображения позволят вам увидеть
насколько привлекательным и соблазнительным является ваше тело. Отправьте одно
из интимных фото своему мужу – ему понравится!
Закажите
массаж
Ваша свекровь регулярно предлагает свою помощь по уходу
за ребенком? Сделайте это! Учитывая все бессонные ночи и стресс, массаж будет
творить чудеса умственно и физически!
Не
сравнивайте себя с Синди Кроуфорд
Или любой другой знаменитой мамой с няней и личным
тренером в придачу. Если вы сможете заново принять свое тело, вы обнаружите,
что оно в состоянии делать удивительные вещи, даже без облегающих платьев.
Купите
сексуальное нижнее белье
Купите что-то сексуальное — от нижнего белья до халата
или откровенного платья. Насколько бы ни была ваша фигура неидеальной –
сделайте это! Когда новая сексуальная вещь окажется в вашем шкафу, вы начнете
думать о себе намного лучше и вскоре захотите надеть ее.
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