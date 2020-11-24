5 способов почувствовать себя сексуальной после рождения ребенка

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Несомненно, младенцы меняют все — в том числе и ваше отношение к собственному телу. Для многих женщин абсолютно нормально хотеть избежать половой близости с партнером и не чувствовать себя сексуальной после рождения первенца.

Простите себя

Многие женщины страдают от иррациональных мыслей, беспокойств и забот, которые приходят вместе с ребенком — в основном из-за гормонов. От страха снова забеременеть и испытать послеродовую депрессию до ревности по поводу внимания мужа, — все эти мысли являются нормальными, поэтому простите себя за них! Чтобы снова почувствовать себя сексуально, вам нужно избавиться от ненужных мыслей в своей голове.

Сделайте интимные снимки

Даже самая простая сексуальная поза для фотографии может помочь. Психолог говорит, что подобные изображения позволят вам увидеть насколько привлекательным и соблазнительным является ваше тело. Отправьте одно из интимных фото своему мужу – ему понравится!

Закажите массаж

Ваша свекровь регулярно предлагает свою помощь по уходу за ребенком? Сделайте это! Учитывая все бессонные ночи и стресс, массаж будет творить чудеса умственно и физически!

Не сравнивайте себя с Синди Кроуфорд

Или любой другой знаменитой мамой с няней и личным тренером в придачу. Если вы сможете заново принять свое тело, вы обнаружите, что оно в состоянии делать удивительные вещи, даже без облегающих платьев.

Купите сексуальное нижнее белье

Купите что-то сексуальное — от нижнего белья до халата или откровенного платья. Насколько бы ни была ваша фигура неидеальной – сделайте это! Когда новая сексуальная вещь окажется в вашем шкафу, вы начнете думать о себе намного лучше и вскоре захотите надеть ее.

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