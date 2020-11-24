kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.11.2020

BTC/USD

18550.21

ETH/USD

614.09

LTC/USD

91.38

НБУ 24.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг секс 5 способов почувствовать себя сексуальной после рождения ребенка
commentss НОВОСТИ Все новости

5 способов почувствовать себя сексуальной после рождения ребенка

Почти каждой женщине нужна помощь, чтобы вернуть сексуальность в прежнее русло после беременности и рождения ребенка. Читайте дальше, чтобы узнать, как полюбить свое новое тело и вернуть страсть в секс с партнером

сегодня, 10:28
Автор:

Седлецкая Татьяна


5 способов почувствовать себя сексуальной после рождения ребенка

Фото: depositphotos

Несомненно, младенцы меняют все — в том числе и ваше отношение к собственному телу. Для многих женщин абсолютно нормально хотеть избежать половой близости с партнером и не чувствовать себя сексуальной после рождения первенца.   

Простите себя

Многие женщины страдают от иррациональных мыслей, беспокойств и забот, которые приходят вместе с ребенком — в основном из-за гормонов. От страха снова забеременеть и испытать послеродовую депрессию до ревности по поводу внимания мужа, — все эти мысли являются нормальными, поэтому простите себя за них! Чтобы снова почувствовать себя сексуально, вам нужно избавиться от ненужных мыслей в своей голове.

Сделайте интимные снимки  

Даже самая простая сексуальная поза для фотографии может помочь. Психолог говорит, что подобные изображения позволят вам увидеть насколько привлекательным и соблазнительным является ваше тело. Отправьте одно из интимных фото своему мужу – ему понравится!

Закажите массаж

Ваша свекровь регулярно предлагает свою помощь по уходу за ребенком? Сделайте это! Учитывая все бессонные ночи и стресс, массаж будет творить чудеса умственно и физически!

Не сравнивайте себя с Синди Кроуфорд

Или любой другой знаменитой мамой с няней и личным тренером в придачу. Если вы сможете заново принять свое тело, вы обнаружите, что оно в состоянии делать удивительные вещи, даже без облегающих платьев.  

Купите сексуальное нижнее белье

Купите что-то сексуальное — от нижнего белья до халата или откровенного платья. Насколько бы ни была ваша фигура неидеальной – сделайте это! Когда новая сексуальная вещь окажется в вашем шкафу, вы начнете думать о себе намного лучше и вскоре захотите надеть ее.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ