7 правил идеального секса, которые надо знать каждому

Секс — это не только приятное и полезное занятие, но и очень ответственное. Поэтому, чтобы получить максимальное удовольствие и подарить незабываемый оргазм своей второй половинке, стоит запомнить несколько правил.

Правила идеального секса. Фото: pixabay.com

1. Готовься заранее

Создайте для своей второй половинки максимально сексуальную атмосферу. Начните готовить свою "жертву" еще с утра. После длительного ожидания, наслаждение начнет ощущаться еще ярче. Вы можете в течение дня присылать интригующие сообщения или проговориться о откровениях в телефонном разговоре.

2. Качественная прелюдия

Чтобы секс не превратился в скучную обязанность, уделите больше внимания прелюдии. Увеличьте время поцелуев и ласк. Это только разожжет страсть и желание.

3. Поиск чувствительных зон

Исследуйте своего партнера. То, что возбуждает вас, не факт, что понравится партнеру. Поэтому импровизируйте, спрашивайте, что ему нравится и прислушайтесь к языку тела любимого человека.

4. Используйте смазку

Сухость влагалища в некоторые периоды женского цикла — это нормально. Однако недостаточное количество естественной смазки вызывает жжение, вагинальный зуд, дискомфорт во время секса. Вряд ли это подарит приятные чувства. Поэтому лучше приобретите специальный гель-смазку и используйте его в случае необходимости.

5. Экспериментируйте

Не бойтесь проговаривать и воплощать свои сексуальные фантазии в реальность. В этой сфере столько всего интересного, так почему бы не поэкспериментировать с любимым человеком.

6. Выбирайте правильное время

Важно подобрать идеальное время для секса. Несмотря на то, что большинство людей считает, что такой порой является ночь, специалисты думают иначе. По словам экспертов утром в женском организме концентрация гормонов самая высокая, а следовательно, и ощущения будут острыми. Кроме того, мужчины утром имеют самую высокую эрекцию. Поэтому попробуйте заниматься любовью и при дневном свете.

7. Продолжительность "сеанса"

По мнению ученых, "золотая середина" продолжительности полового акта — 10 минут. Однако каждый человек индивидуален — поэтому обсудите вопрос времени со своим партнером.

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