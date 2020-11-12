5 неожиданных истин о сексе после родов

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Это не будет так приятно, как вы к этому привыкли

Послеродовые гормоны могут доставить ряд проблем во влагалище. Женщина некоторое время может ощущать послеродовую боль, причиной этому может стать низкий уровень эстрогена, который влияет на эластичность тканей во влагалище. Через шесть-семь недель (как настоятельно рекомендуют гинекологи) начинайте готовиться к интиму, а в этом вам помогут бокал вина, чувство юмора и большое количество смазки.

Ощущения во время контакта поменяются

Даже женщинам, носившим до родов размер S, стоит помнить о том, что во время беременности расширяются тазовые кости. Это также объясняет, почему девушки, которые быстро вернулись в свой вес после родов, все равно не могут поместиться в любимые джинсы еще несколько месяцев. Но выход есть всегда! Например, пилатес, который подтянет и поможет вернуть в форму мышцы таза и влагалища.

Секс сейчас очень важен

Если физическая близость долгое время отсутствует, пара начинает чувствовать себя как соседи по комнате, а чувство отстраненности может перерасти в недовольство. Кроме того, будем откровенны, секс способен дарить хорошее настроение.

Это на самом деле может быть лучше, чем вы думаете

Многие женщины говорят, что сейчас они наслаждаются сексом намного больше, чем до беременности. В это трудно поверить, но существует одно из возможных объяснений – роды пробуждают тело к ряду новых ощущений, и как следствие, половые органы становятся более чувствительными к стимуляции, тем самым увеличивая потенциал удовольствия и даря более интенсивные оргазмы.

Вы будете хотеть физической близости

Так же, как вы будете хотеть спать, общаться с друзьями и выходить в свет, так же вы будете хотеть секса. Дайте себе время не только для полного исцеления после родов, но и чтобы приспособится к новой роли в семье. Да, будет трудно возобновить нормальную половую жизнь с партнером, но будьте всегда честны и открыты друг с другом.

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