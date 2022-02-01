Китайский Новый год 2022: самые известные традиции восточного праздника

Жители Китая будут встречать не 2022 год, как остальной мир, а 4720-й. Новый год отмечается китайцами не менее 15 дней, а дата начала и конца празднований определяется по лунному календарю. Символом предстоящего года станет Тигр, пишет УНИАН.

Китайский Новый год - фото: gastronom.ru

Праздник Нового года в Китае начинается в дату второго новолуния после дня зимнего солнцестояния (21 декабря). В этом году китайцы начинают отмечать 1 февраля, а закончат 21 января 2023 года. По украинскому времени Китайский Новый год начался 31 января в 23:00.

Согласно китайской мифологии, в Новый год в жилища жителей заглядывает чудовище Нянь, съедающее урожай, скот и даже младших домочадцев. Считается, что от него может защитить красный цвет. Именно по этой причине китайцы повсюду вешают красные фонари и узоры из красной ткани или бумаги. Кроме того, в преддверие Нового года местные занимаются генеральной уборкой домов.

Жители Китая обычно празднуют в кругу семьи, но с большим размахом. Под Новый год все съезжаются домой к родным, даже если проживают друг от друга в тысячах километров. Праздничный стол состоит из мясных блюд и пельменей.

В качестве подарка китайцы преподносят друг другу деньги в красных конвертах.

Празднование Китайского Нового года длиться минимум на протяжении 15 дней. Во время праздника жители страны ходят в гости к соседям и друзьям, а также обмениваются парными предметами.

Пожалуй, наиболее зрелищная часть празднований Нового года — костюмированные маскарады. Местные выбирают костюмы различных животных или мифических персонажей, и устраивают яркие шоу. Чтобы посмотреть на выступления и познакомиться ближе с китайской культурой и традициями, в страну съезжаются туристы с разных уголков планеты.

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