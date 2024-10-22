Какие продукты и пищевые привычки снижают сексуальное удовольствие

Исследования показывают, что некоторые продукты и пищевые привычки могут влиять на сексуальное здоровье и, в частности, на способность испытывать оргазм. Потребление некоторых продуктов может снижать либидо, нарушать кровообращение или негативно влиять на гормональный баланс, что в результате может "убивать" оргазм, сообщает портал "Комментарии".



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Сахар приводит к колебаниям уровня глюкозы в крови, что может привести к быстрой усталости. Чувство усталости и отсутствие энергии – это прямой путь к снижению сексуального желания и способности достичь оргазма.

Продукты, богатые обработанными углеводами (например, белый хлеб, макароны из рафинированной муки и сладкие закуски) также негативно влияют на сексуальное здоровье. Чрезмерное потребление обработанных углеводов влечет за собой колебание уровня инсулина, что приводит к снижению уровня тестостерона.

Чрезмерное потребление соли может приводить к повышению кровяного давления, что в свою очередь ухудшает кровообращение. Плохое кровообращение снижает приток крови к половым органам, что необходимо для достижения оргазма. Ухудшение кровотока может привести к проблемам с эрекцией у мужчин и снижению чувствительности у женщин.

Хотя небольшое количество алкоголя может снизить стресс и сделать человека более раскрепощенным, его чрезмерное употребление является одной из причин, которые могут мешать достижению оргазма. Алкоголь является депрессантом, замедляющим функции центральной нервной системы. Это влияет на способность тела реагировать на сексуальные стимулы, снижая чувствительность во время полового акта.

Жирная пища способствует накоплению холестерина в артериях, что сужает их и осложняет кровоток в половые органы. Это может привести к снижению чувствительности и проблем с достижением оргазма у обоих полов.

Чрезмерное употребление кофеина может повышать уровень тревожности и нарушать сон, что в конечном итоге отрицательно сказывается на сексуальном желании. Высокий уровень тревожности может влиять на нервную систему и усложнять способность к расслаблению, необходимому для достижения оргазма.

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