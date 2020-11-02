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Какие эротические сны чаще всего снятся женщинам и мужчинам

Оказалось, что мужчинам и женщинам снятся совершенно разные эротические сны

сегодня, 22:08
Автор:

Любовь Блажко

Популярный британский сайт знакомств Illicit Encounters провел опрос среди своих пользователей об эротических снах. Известно, что в этом эксперименте приняло участие около 1000 мужчин и 1000 женщин. 

Какие эротические сны чаще всего снятся женщинам и мужчинам

Какие эротические сны чаще всего снятся женщинам и мужчинам. Фото: lux.fm

Результаты проведенного теста показали, что почти 76 процентам мужчин снятся эротические кошмары. Они видят сны, в которых зачастую все идет не так, как они того хотели. А 57 процентов женщин признались, что они видят тревожные сновидения, в которых им изменяет любимый человек. 

А вот о чем больше всего мечтают мужчины в эротических снах, так это о сексе со своей бывшей девушкой – 92 процента опрошенных. Женщины же мечтают об этом немного меньше – 54 процента.

Участникам этого опроса было предложено проголосовать, какие сексуальные фантазии они хотели попробовать в первую очередь. Результаты можете увидеть ниже, где у женщин на первом месте – секс с другом, а у мужчин – секс с бывшей.

ТОП-10 популярных эротических снов у женщин:

Секс с другом;

Секс с коллегой;

Секс с незнакомцем;

Секс с нынешним партнером;

Сон о том, как партнер изменяет;

Секс с бывшим;

Секс со знаменитостью;

Секс с начальником;

Оргия;

Секс с тем, кого ненавидишь.

ТОП-10 популярных эротических снов у мужчин:

•  Секс с бывшей;

•  Секс, когда что-то идет не так;

•  Оргия;

•  Секс со знаменитостью;

•  Секс в общественном месте;

•  Сон о том, как партнер изменяет;

•  БДСМ;

•  Секс с коллегой;

•  Секс с подругой;

•  Секс с незнакомкой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ТОП-6 ключевых правил, которые сделают ваш секс незабываемым. 



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Источник: https://lux.fm/ru/vot-eroticheskie-sny-chashche-vsego-vidyat-muzhchiny-i-zhenshchiny_n100953
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