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Любовь Блажко
Популярный британский сайт знакомств Illicit Encounters провел опрос среди своих пользователей об эротических снах. Известно, что в этом эксперименте приняло участие около 1000 мужчин и 1000 женщин.
Какие эротические сны чаще всего снятся женщинам и мужчинам. Фото: lux.fm
Результаты проведенного теста показали, что почти 76 процентам мужчин снятся эротические кошмары. Они видят сны, в которых зачастую все идет не так, как они того хотели. А 57 процентов женщин признались, что они видят тревожные сновидения, в которых им изменяет любимый человек.
А вот о чем больше всего мечтают мужчины в эротических снах, так это о сексе со своей бывшей девушкой – 92 процента опрошенных. Женщины же мечтают об этом немного меньше – 54 процента.
Участникам этого опроса было предложено проголосовать, какие сексуальные фантазии они хотели попробовать в первую очередь. Результаты можете увидеть ниже, где у женщин на первом месте – секс с другом, а у мужчин – секс с бывшей.
ТОП-10 популярных эротических снов у женщин:
• Секс с другом;
• Секс с коллегой;
• Секс с незнакомцем;
• Секс с нынешним партнером;
• Сон о том, как партнер изменяет;
• Секс с бывшим;
• Секс со знаменитостью;
• Секс с начальником;
• Оргия;
• Секс с тем, кого ненавидишь.
ТОП-10 популярных эротических снов у мужчин:
• Секс с бывшей;
• Секс, когда что-то идет не так;
• Оргия;
• Секс со знаменитостью;
• Секс в общественном месте;
• Сон о том, как партнер изменяет;
• БДСМ;
• Секс с коллегой;
• Секс с подругой;
• Секс с незнакомкой.
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