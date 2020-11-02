Популярный британский сайт знакомств Illicit Encounters провел опрос среди своих пользователей об эротических снах. Известно, что в этом эксперименте приняло участие около 1000 мужчин и 1000 женщин.

Какие эротические сны чаще всего снятся женщинам и мужчинам. Фото: lux.fm

Результаты проведенного теста показали, что почти 76 процентам мужчин снятся эротические кошмары. Они видят сны, в которых зачастую все идет не так, как они того хотели. А 57 процентов женщин признались, что они видят тревожные сновидения, в которых им изменяет любимый человек.

А вот о чем больше всего мечтают мужчины в эротических снах, так это о сексе со своей бывшей девушкой – 92 процента опрошенных. Женщины же мечтают об этом немного меньше – 54 процента.

Участникам этого опроса было предложено проголосовать, какие сексуальные фантазии они хотели попробовать в первую очередь. Результаты можете увидеть ниже, где у женщин на первом месте – секс с другом, а у мужчин – секс с бывшей.

ТОП-10 популярных эротических снов у женщин:

• Секс с другом;

• Секс с коллегой;

• Секс с незнакомцем;

• Секс с нынешним партнером;

• Сон о том, как партнер изменяет;

• Секс с бывшим;

• Секс со знаменитостью;

• Секс с начальником;

• Оргия;

• Секс с тем, кого ненавидишь.

ТОП-10 популярных эротических снов у мужчин:

• Секс с бывшей;

• Секс, когда что-то идет не так;

• Оргия;

• Секс со знаменитостью;

• Секс в общественном месте;

• Сон о том, как партнер изменяет;

• БДСМ;

• Секс с коллегой;

• Секс с подругой;

• Секс с незнакомкой.

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