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Как поддерживать сексуальное влечение осенью

Сексуальная активность осенью может ослабнуть и это нормально

сегодня, 12:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди осенью поддаются депрессии, унынию, поэтому испытывают упадок сил и плохое настроение. Эти факторы, как и возраст, образ жизни, взаимоотношения в паре, влияют на сексуальное влечение и могут привести к снижению либидо. Сексолог Маргарита Стельмашова рассказала, как поддерживать сексуальное желание осенью, передает издание Anywellmag.

Как поддерживать сексуальное влечение осенью

Эксперт, в первую очередь, обратила внимание на сексуальные цикли мужчин и женщин. У представительниц прекрасного пола сексуальное влечение зависит от менструации, на ее желание может влиять возраст и состояние здоровья гормональной системы. Что касается мужчин, то их сексуальная активность зависит от уровня тестостерона, их цикл длится 22 дня и потенция, как правило, усиливается в первой половине. Когда выработка мужского гормона достигает максимума, происходит спад и перезагрузка. В это время либидо снижается. 

Исследования доказывают, что пик сексуальной активности у женщин припадает на весенние месяцы (май-апрель), а у мужчин — на май, но осень также является благоприятным периодом. Дело в том, что летом сексуальное влечение идет на спад из-за жаркой погоды, а осенью снова возрастает, потому что увеличивается уровень половых гормонов. У людей обоих полов спад сексуальной активности наступает в декабре и январе.

Эксперт подчеркнула, что для сохранения сексуального влечения осенью нужно заботиться о своем физическом и психоэмоциональном состоянии, а также поддерживать здоровую атмосферу в отношениях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему сексом нужно заниматься каждый день


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